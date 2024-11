IZVAN TERENA / Posjetili smo reprezentativca Luku Cindrića. Otkrio zašto je propustio sestrino vjenčanje?

Odbrojavamo do Svjetskog rukometnog prvenstva, koje počinje 14. siječnja. Hrvatska je domaćin, uz Norvešku i Dansku. A mi ćemo svake subote predstavljati jednog hrvatskog reprezentativca. Što očekuje od ovog prvenstva i zašto je propustio sestrino vjenčanje? U prvoj epizodi rubrike Izvan terena naša Maja Oštro Flis zaputila se do mađarskog Veszprema - gdje živi i igra Luka Cindrić. 'Propustio sam sestrino vjenčanje. To je sad prvo što mi pada napamet, velika stvar, a ja nisam mogao bit, bile su to olimpijske igre u Riju", kazao je. A je li razumjela? "Ma je, mislim da je povezanost nas u obitelji je toliko jaka, podrška koju mi daju je toliko jaka i hoćeš to vratiti na neki način, možda to u nekom trenutku nisam mogao...', ispričao je naš reprezentativac.