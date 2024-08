Jure Domazet Lošo pobjednik je ovogodišnje 309. Alke. Bio je najbolji i u Bari, a Alku je trčao s kobilom na koju je prvi put sjeo. Naše kamere bile su na fešti kod slavodobitnika.

Pola Sinja ga je čekalo pred kućom, ali ništa to ne bi izgledalo ovako da nije gazdarice, Jurine majke, taj zagrljaj se pamti. Poljubiti ga je uspjela i supruga Anđela Domazet Lošo. "Jedva sam čekala. Zagrljaj, tišina, poljubac. To je ono što smo on, ja, naša djeca i cijela obitelj čekali", ispričala je supruga. "Još ne mogu doći k sebi, još sam malo pod dojmom. Svi su nama dragi, ali Jure je ipak naš. Bio je najbolji i svaka čast", ponosno je rekao prijatelj slavodobitnika Bože Poljak.

Jure Domazet Lošo jučer je prvi put jahao na kobili Astri, pa mu je možda donijela neobičnu sreću. Možda smo mu je donijeli i mi jer smo baš njega izabrali snimiti dok se za Alku pripremao, a možda... tko zna? Interventni policajac sa šest punata ove će godine biti glavni u Sinju. Otkrio nam je i da je do 1. listopada na porodiljnom.

Najveća slika na zidu u kući kod majke je naravno Jure, na konju. Još mlad i bez brkova. Na ostalim je slikama tata i unuci. Njegova majka Jasna Domazet Lošo kaže da je odmah znala da će biti alkar: "Ćaća mu je bio alkarski momak". Svega je tu bilo, jedne su ga godine s Alke i izbacili, ali u Juru obitelj vjeruje. Supruga nam priča kako je na njemu zaradila 300 eura jer se kladila na muža i na Bari i na Alci. Ponosna je i njegova sestra Anela Knežević: "Emocije su… Nemam riječi."

Gosti su i dalje dolazili, noć je odavno počela, a ni djeca u Sinju nisu u krevetima. Teško je prenijeti ovu emociju, ponos i sreću. Valjda upravo zato na dan Alke Sinj postane - centar svijeta.

