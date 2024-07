Stigli su porazni rezultati ovogodišnje državne mature koju je pisalo više od 29 tisuća učenika. Palo ju je nikad više gimnazijalaca, čak 9 posto točnije njih 1041. Prag nije prošlo ni 49 posto učenika strukovnih škola. Razočaravajući su rezultati i iz hrvatskog jezika, osim što je petina učenika ispod praga, njih gotovo 4800 ili 18 posto dobilo je nula bodova iz eseja. Ove godine nije bilo prepisivanja, ali je poništeno 47 ispita zbog korištenja mobitela i uvredljivih poruka i prijetnji koje su učenici pisali na ispitima.

O poražavajućim rezultatima s ravnateljem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinkom FIlipovićem razgovarala je reporterka RTL-a Danas Kristina Čirjak

Devet posto gimnazijalaca nije položilo državnu maturu. Koliko je to zabrinjavajući podatak?

Zabrinjavajuće je budući da gimnazijalci dok ne polože državnu maturu ne stječu završenost, a oni će, nažalost, morati čekati drugi rok, a ako u drugom roku ne polože, onda godinu dana. U tom pogledu doista mi je žao za sve one koji to nisu uspjeli.

Što je sa strukovnim školama, kakva je tamo situacija?

Visok je postotak onih koji nisu položili državnu maturu, što je već uobičajeno. Međutim, s obzirom na to da oni stječu svoju završno sa završetkom strukovne škole i da mogu konkurirati na tržištu rada, mislim da je to puno manje tragično za njih u odnosu na gimnazijalce.

Razočaravajući su i rezultati iz hrvatskog jezika

Sam postotak onih koji nisu položili ispit iz hrvatskog jezika i nije toliko razočaravajući u odnosu na neke druge predmete gdje imamo i veće postotke. Međutim, ono što je mene razočaralo je veliki broj pristupnika koji je imao nula bodova na eseju. Budući da je esej doista važan dio opće pismenosti materinskog jezika, a mislim da u tom pogledu sve nas koji na različite načine participiramo u obrazovnom sustavu od fakulteta na kojima se obrazuju budući učitelji i nastavnici mislim da se agencije, škola i struke općenito trebaju pozabaviti tim problemom koji je u velikoj mjeri vjerojatno posljedica novih tehnologija i drugog načina komunikacije učenika. A ja bih rekao i sve manje kulture čitanja kod naših srednjoškolaca.

Poništeno je 47 ispita. Zašto?

Zbog nedopuštenog posjedovanja ili korištenja mobitela poništeno ih je 12, što mi je žao jer se u nekim primjerima doista, pokazalo se da je to bilo nepotrebno kao na eseju jer nemaju što prepisati, a četiri su poništena zbog uporabe vulgarnih i neprimjerenih sadržaja. To je ono što me isto tako zabrinjava, jer bojim se da je to na neki način posljedica opće kulture u našem javnom diskursu koja je osobito potaknuta od nekih osoba.

Kojih osoba?

Pa neću imenovati. Dakle, svjedoci smo već nekoliko godina da se s jednog brda u podnožju zagrebačke gore, bilo s tog brda, bilo u javnim nastupima, upotrebljavaju izrazi koji su doista diskriminirajući.

Je li to brdo Pantovčak i predsjednik Milanović?

Prepuštam javnosti da sama prosudi.

Vratimo se na rezultate državne mature. Ove godine nije bilo grešaka sastavljača ispita.

Pa doista s ponosom mogu reći da je tisuću i 708 ispita odnosno zadataka 35 ispita napravljeno besprijekorno i u tom pogledu čestitke, dakle stručnim radnim skupinama i svima onima koji su u tome sudjelovali. Kao što nije bilo ni jedne pogreške na distribuciji više od 142 tisuće ispita, što znači da je Nacionalni centar zajedno sa svim suradnicima odradio jedan vrlo složen i zahtjevan posao bez pogreške.