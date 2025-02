Što poljoprivrednici očekuju od novog ministra? 'Nikakvih 100 dana, vremena nema'

Nadamo se najboljem, poručuju novom ministru Davidu Vlajčiću poljoprivrednici jer najgore su, kažu - već doživjeli.

"Ratarstvo je na najnižim granama od postojanja Hrvatske naše, ubiše nas silni uvozi", kaže Petar Pranjić, predsjednik Odbora za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore.

Uvoz svinja iz europskih zemalja proizvodnju je neisplativom učinio svinjogojcima.

"Sada je ta cijena živih svinja pala za 40 posto, a da je nas netko čuo kada smo najavljivali problem koji će se desiti vjerujem se ipak moglo malo prije spriječiti", kaže Antun Golubović, predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Problem državne zemlje

Svaki sektor u poljoprivredi ima svoje probleme, a najveći problem - zajednički je svima.

"Državno poljoprivredno zemljište, ogroman je resurs, preko 200 tisuća hektara zemljišta koje danas nije potkrijepljeno niti s jednim ugovorom koji je pravovažeći", kaže Mato Brlošić, član Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore.

Prvi ovogodišnji prosvjed bio je upravo zbog raspodjele državnog poljoprivrednog zemljišta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Glavni resurs u ovoj državi trebao bi se ravnopravno podijeliti svima, znači da svi budu zadovoljni, a ne da pojedini dobiju, pojedini ne dobiju", kaže Ivan Đurašević, poljoprivrednik prosvjednik iz Nijemaca.

Poziv za razgovor

Poljoprivrednici novog ministra pozivaju na razgovor o problemima koje imaju. I to što prije.

"Vremena nema, nikakvih 100 dana, nikakvih 30 dana, za tri dana ovo polje treba prihranu i treba ulaganja", kaže Petar Pranjić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministar bi, kažu trebao biti stručan, živjeti za poljoprivredu i nastaviti razvijati ono što je dobro.

"Da će od bivšeg ministra, ovoga baje pucača, da će on preuzeti to da on ide razgovarati s ljudima, ali teško je ako ti si u jednom svijetu rastao i živio i radio, sasvim drugom usmjerenju bio i sad si pao s neba, došao si u poljoprivredu", kaže Stanko Zdravčević, poljoprivrednik iz Beketinaca.

Zbog toga treba biti spreman na duge razgovore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi smo znali u ministarstvu i u 21, 22 sata noći izlaziti iz ministarstva, znači radilo se", kaže Antun Golubović.

Pa i novog ministra čeka mukotrpan posao.

"Da prvo ima strpljenja razgovarati sa svim poljoprivrednim proizvođačima i onda početi donositi odluke koje zasigurno neće biti lako donijeti i sigurno, bilo koju odluku da donese, neće zadovoljiti svakoga poljoprivrednika", kaže Mato Brlošić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A mi ćemo doći na zelene grane, poručuju poljoprivrednici, tek kada se shvati da je proizvodnja hrane naš najvažniji strateški proizvod i pokrenu se promjene kako bi ta proizvodnja bila i isplativa.