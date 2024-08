Nekoliko stotina građana u trenu je razgrabilo besplatno povrće koje su im proizvođači ponudili. U metežu na virovitičkom trgu građani su se brzo organizirali. Svi su podržali podravske poljodjelce koji su besplatnom podjelom povrća ukazali na nekontrolirani uvoz, niske otkupne cijene i neisplativosti njihove proizvodnje.

"Podržavam ih, da. Muče se i pate i onda na kraju moraju dijeliti jer svoje proizvode ne mogu prodati", kaže Ivanka iz Virovitice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Žalosno je, ali opet humano da podijele narodu, nažalost, toliki narod graba da se vidi kolike mirovine i plaće imamo", napominje Branka iz Virovitice.

Slaže se i Bojana iz Virovitice da je situacija loša. Kaže: "To je sramota, zabadava da uzimamo, koliko to ljude košta? Nemam riječi".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekontrolirani uvoz i proizvođači povrća smatraju najvećim problemom.

"Roba dolazi i iz trećih zemalja, što nam otežava našu proizvodnju zato što oni jednostavno ne moraju udovoljiti standardima kojima udovoljavamo mi", ističe Zoran Kovač iz Sedlarice.

Problem su im i trgovački lobiji i niske otkupne cijene povrća.

Nama se ne isplati uzgajati za 20 centi krastavac kojem morate dati zaštitu, prihranu, platiti radnike, gdje smo tu mi i sve što radimo?" pita se Marija Komar iz Vukosavljevice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Isto je i s rajčicom kojoj je otkupna cijena 50 centi.

"Ne možemo je proizvoditi ispod 90 centi, to je minimalno da si pokrijemo neke troškove, a u trgovinama je 1,90 do dva eura rajčica – to je naš najveći problem", ističe Danijela Stanešić iz Vukosavljevice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gradonačelnik Virovitice na vrećicama u koje su građani stavljali povrće, ali i na prosvjednom skupu. Kaže kako podržava proizvođače i ukazuje na visoke cijene tih proizvoda na moru.

"Cijene su dolje abnormalno visoke, a kad dođete ovdje kod nas, vidite koja je to razlika i onda se pitamo zašto taj naš proizvod ne može dospjeti na tržnice, odnosno na stolove diljem Jadrana. Zašto ne može? To ne znam", kaže gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin (HDZ).

Upitno je i zašto Hrvatska u kojoj potrošnja povrća kontinuirano raste proizvodi za samo polovinu svojih potreba kao i zašto se proizvodnja povrća inače isplativija od proizvodnje žitarica kod nas ne isplati.

POGLEDAJTE VIDEO: Žena i kći Nediljka Dujića vatrogasce nazivaju nakazama