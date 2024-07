Aleksandar Grgić već se 22 godine bavi uzgojem koza, a ima ih više od tisuću. Dio stada drži na paši u vanjskim uvjetima, a dio je zatvoren. Sa zdravljem životinja do sada nije imao problema.

"Mi smo izolirani, ograđeni, znači postoje dvije barijere tako da nam vanjski svijet ne može doći zbog te prve barijere, znači potpuno smo izolirani tako da je time spriječena već ta mogućnost kontakta s drugim životinjama", objašnjava Grgić.

A kuga takozvanih malih preživača upravo se tako najčešće i širi izravnim kontaktom zaraženih životinja. Iz Hrvatskog veterinarskog instituta navode da se može širiti i na druge divlje životinje dok za ljude nije opasna.

"Bolest se očituje vrlo visokim pobolom, i do 100 posto, visokom temperaturom, životinje imaju otečenje sluznica nosa i očiju, isto tako iscjedak iz očiju i nosa. Kašalj je prisutan, proljev", pojašnjava Ivana Lojkić, voditeljica Referentnog laboratorija za kugu malih preživača u Hrvatskom veterinarskom institutu.

Ako se bolest utvrdi stado se uništava, a svi prostori gdje su životinje boravile dezinficiraju.

Ministarstvo poljoprivrede uzgajivačima je izdalo upozorenje.

"Potreban je pojačan oprez na objektima koji drže ovce i koze, posebno na onima koji su u prethodnih 21 dan dopremali ovce ili koze iz Rumunjske ili Grčke. Svaka promjena zdravstvenog stanja ovaca i koza mora odmah, bez iznimke, biti prijavljena ovlaštenom veterinaru kao i svaki pobačaj i uginuće", upozoravaju iz Ministarstva.

Iz Hrvatske poljoprivredne komore ističu važnost pridržavanja mjera kako se ne bi ponovili razmjeri afričke svinjske kuge.

"Nažalost ako će se pojaviti, a nadamo se da se to ipak neće dogoditi kao i u slučaju afričke svinjske kuge doći će do mjera ograničenja, bilo da će biti zone ili ćemo imati neki drugi oblik to će odrediti uprava za Veterinarstvo", kaže Mladen Jakopović, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore

Uzgajivač s početka priče i sam kaže kako mu nije svejedno.

"Naravno da uvijek postoji strah, i da je oprez uvijek bitan ali nadamo se da neće doći do nas", kaže Grgić.

No ako i dođe ovu se kugu za razliku od afričke svinjske može i prevenirati.

"Na tržištu je prisutno cjepivo koje je učinkovito, ali nažalost nije registrirano u EU", kaže Lojkić.

Iako je stanje s afričkom svinjskom kugom za sada stabilno i nema novih slučajeva - desetkovala je svinjogojski sektor kuga koza i ovaca bez cjepiva mogla bi učiniti isto.