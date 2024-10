Policija se aktivirala u slučaju 'humanitarki', čelnica Palčića: 'Vidim da se kraj ne nazire'

Nakon što je RTL u subotu prvi otkrio sumnje u muljaže s humanitarnim revijama koje su organizirale Iva Loparić Kontek i Hana Tabaković Baksa, neslužbeno doznajemo da je policija pokrenula izvide. Obavljaju obavijesne razgovore kako bi se utvrdila osnovanost navoda iz anonimne kaznene prijave.

Razgovarali smo o svemu sa Željkom Vučko, predsjednicom Kluba roditelja nedonoščadi "Palčić", koja kaže da "Palčiću" nisu dobili poziv policije. "Ako budu tražili naš iskaz, vrlo rado ćemo se odazvati", rekla je Željka Vučko.

Na pitanje zašto joj je bilo bitno da izađe u javnost s prozivkama, odgovorila je: "Klub roditelja nedonoščadi 'Palčić' transparentno posluju 14 godina i volimo javnosti dati do znanja s kojim sredstvima raspolažemo, naročito zato što je puno donatora i sponzora. U ovoj smo priči iznijeli samo činjenice o svim primljenim sredstvima na račun 'Palčića' protekle godine i ove godine u organizaciji City Modusa. Lani je to bilo 600 eura od eventa održanog 7. ožujka 2023. Uplata bila je 14. prosinca 2023 godine. Od ovogodišnjeg eventa u našoj škrabici je 140 eura, šest je uređaja koje su mi organizatorice predale na štandu. Do sad - danas sam provjerila - imamo četiri uplate izlagača koji su dobili svoj povrat sredstava i uplatili ih na račun u iznosu od oko 1000 eura te uplatu Grada Cresa u iznosu od 200 eura", rekla je Željka Vučko.

Kaže, da nije očekivala ovoliku podršku javnosti koja se dogodila od subote, kada je RTL Danas prvi objavio priču o sumnji u humanitarke.

"Iskreno, nisam očekivala da će se sve razviti ovako široko. Ponavljam - na upite izlagača iznijeli smo činjenice o financijskim sredstvima koje smo primili. Mislila sam da je tu kraj, ali vidim da se kraj ne nazire", rekla je čelnica "Palčića".

Nastavila je da nikoga ne optužuje niti proziva.

"Ako se dokažu bilo kakve nepravilnosti oko eventa održanih u humanitarne svrhe - neka institucije rade svoj posao. Jer poslovanje prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći mora uvijek biti u skladu sa zakonom. Sve drugo nije pravilno i to prepuštamo institucijama", navela je Željka Vučko.

