U sitnim noćnim satima unutar zgrade na zadarskom Bulevaru odvijala se prava drama. Staricu (82) je u njezinu stanu do smrti izgrizao američki staford, pas njezina unuka.

"To su za mene opasni psi. I bez obzira koliko ih netko dresirao, oni su jednostavno opasni. Oni dođu do trenutka kad - eto - polude, ne znam", kaže Tatjana koja šeće malog psića i kaže da ga uvijek podigne kada naiđu takvi psi, a u susjedstvu ih ima više.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije mi jasno zašto je ostavljena starica s tim psom u stanu sama ako je nemoćna", kaže Jandra, žena koja radi u blizini.

Susjeda, koja pokojnu ženu poznaje cijeli život, kaže kako je bila pokretna, ali da ona nije šetala psa. S njom su živjeli sin i kći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pasa joj je unuk ostavio, kad je išao. On je išao u profesionalnu vojsku. Nije ga imao gdje ostaviti pa ga je ostavio. Kad unuka nije bilo, psa je šetala njena kći", kaže Tani koja o pokojnoj ženi kaže kako je bila omiljena jer je svima bila spremna pomoći.

Njezin unuk je djelatna vojna osoba. Ministar obrane izrazio je žaljenje zbog tragičnog događaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

MORH je o uhićenom vlasniku psa poslao priopćenje u kojemu stoji: "Privedeni se tereti za teško kazneno djelo počinjeno izvan službe. Vojna policija poduzima sve radnje kako bi utvrdila njegovu stegovnu odgovornost."

Policija je naredila obdukciju kojom je utvrđeno da su ugrizi psa uzrok smrti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na tijelu preminule ženske osobe bile su vidljive ozlijede od nasilne smrti. Policija je na mjestu događaja provela očevid. S obzirom na to da je na mjestu pronađen i pas pasmine američki staford, brigu o njemu preuzela je nadležna veterinarska služba", kaže Ivana Grbin, glasnogovornica PU zadarske.

Zašto je pas počeo gristi ženu usred noći, nitko ne zna. Veterinari kažu da je rijetkost da pas izgrize čovjeka do smrti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kada pas ugrize čovjeka onda on ide na trokratni pregled, proglašava se opasnim psom i to se upisuje u rubriku upisnika pasa", kaže Paula Uglešić, veterinarka Veterinarske stanice Zadar.

Reagirali su i iz Kinološkog saveza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svaka pasmina ima zacrtane neke genetske predispozicije, prema tome ako vi te genetske predispozicije krivo usmjerite ili ne pazite dovoljno da one ne budu izvučene iz psa van: što je kod američkog staforda taj borbeni gen i on to ima svojim podrijetlom. Najvažnije je američkog staforda prvih godinu dana odgajati u ljubavi u socijalizaciji sa psima i drugim životinjama", kaže Mladen Ercegović iz Hrvatskog kinološkog saveza.

Vojnik (28) se sumnjiči za kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prijeti mu zatvor od jedne do osam godina, a pas bi u roku od 14 dana trebao biti kastriran.