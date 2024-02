Iz HDZ-a su večeras oštro odgovorili predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću koji je upozorio kako još ima vremena da se zaustavi imenovanje Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom jer još nije dao prisegu.

Predsjednik, doduše, nije do kraja precizirao kako i tko to može učiniti. Za HDZ to je završena priča, a predsjednik se, smatraju, miješa u nešto što je izvan njegovih ovlasti.

'On se nigdje ne spominje'

"Predsjednik Republike ide potpuno izvan svojih ovlasti. Njegova uloga u odabiru GDO-a ne postoji, on se nigdje ne spominje, njega u toj priči nema, niti može utjecati na taj odabir. Niti će u konačnici utjecati na taj odabir. Ovo što radi on u kombinaciji s oporbom je polupolitički, poluinstitucionalni udar na Vladu i na parlamentarnu većinu. Priča je ad acta izglasavanjem kandidata u Hrvatskom saboru. Ad acta, stavljena u arhiv. Mi ćemo čekati da on preuzme svoju dužnost. Vlada niti ima ovlast, niti namjerava to raditi...", rekao je Andrej Plenković.

Na pitanje tko će tražiti sigurnosnu provjeru kad istekne ova za šest mjeseci, premijer odgovara: "Nema, to je bit, kao što je nije bilo za predsjednika Vrhovnog suda - nema je ni za GDO."

