Pizza majstor Teo Supina može birati gdje će raditi jer je jedan od onih za kojeg se poslodavci otimaju. Prije mjesec dana je stigao u jednu pizzeriju zbog boljih uvjeta rada.

"Zna se raditi bez slobodnog dana, duple smjene, a ovdje nije takav slučaj pa sam zato i došao", rekao nam je.

Dobrog pizza majstora u jednom zagrebačkom restoranu tražili su mjesecima i jedva su ga uspjeli naći, svjedoči nam njegov vlasnik Ivo Topalović.

"Preko oglasa gotovo pa nikako ne možeš naći pizza majstora. Spletom okolnosti, preko prijatelja, poznanika, preko nekoga čuješ da je nezadovoljan, da želi drugačije uvjete, onda osluškuješ njihove probleme i što bi htjeli, onda se prilagođavaš i pokušavaš ga dovesti", objašnjava Topalović.

Nemilosrdna borba poslodavaca za kvalificirane radnike traje mjesecima. Trenutačno se traži više od stotinu pizza majstora i to uglavnom na obali.

Plaća je visoka, ali nema slobodnog dana

"Ponude su praktični nemoralne, i uvijek se borite s činjenicom da su oni svjesni da mogu sutra kod nekoga drugog prijeći za veći novac", dodaje još jedan vlasnik restorana u metropoli Frano Jakešević.

Za veću plaću ugostitelji s obale zvali su i pizza majstora Dražena Drljaču i to za vrtoglavu plaću.

"Neki dan me kontaktirao prijatelj da traže pizza majstore u jednom restoranu. Kaže da je plaća 2500 eura, ali se radi 9 sati bez slobodnog dana", ispričao nam je Dražen.

No, tim ciframa ugostitelji na kontinentu ne mogu konkurirati.

"Da stavim plaću od 1200 do 1500 eura, sigurno bi dobio komentare u stilu 'tko će ti raditi za te novce', jer oni svakodnevno dobivaju ponude od 2000 eura i do 2500, upozorava vlasnik restorana Jakešević.

'Dođe, proba, ode i to je to'

A iste probleme imaju i drugi vlasnici restorana, potvrđuje nam Topalović. "Ista je priča svih ljudi koji se javljaju na oglase. Dođe, proba, ode i to je to. Dođe sezona pa ode, dođe zima pa traži više, prođe zima i ode na more. Doslovno svi imamo isti problem", upozorava.

Prosječna plaća pizza majstora u Zagrebu kreće se od 1600 do 1800 eura. No, tempo rada s onim na sezoni ne može se usporediti.

"Ljudi su možda naviknuli na sezonu gdje rade i po 12 sati, šest dana u tjednu i onda očekuju da će takvu plaću dobiti i u Zagrebu, ali ovdje se ne radi po 12 sati i šest do sedam dana u tjednu", navodi suvlasnik pizzerije u Zagrebu Vladimir Picelj.

Ne nedostaje samo pizza majstora, već je velika potražnja i za onima na roštilju.

Alen Mrvac s portala MojPosao ističe da je podjednako isplativo peći pizzu i ćevape. "Jedno i drugo zanimanje je iznimno traženo na tržištu rada, a plaće im u kontinuitetu rastu i to brže od državnog prosjeka", tvrdi.

No, čak i s ministarskim plaćama poslodavci ne mogu privući dovoljno radnika. Čini se da je stanje na tržištu takvo da je lakše pronaći ministra nego čovjeka koji će napraviti dobru pizzu.