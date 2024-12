Pitali smo ministra Dabru koliko košta kila čvaraka: 'Naravno da znam. To nije normalno'

Zbog afere u zdravstvu oporba je pokrenula raspravu o opozivu premijera Andreja Plenkovića. O tome smo razgovarali s DP-ovim ministrom poljoprivredom i potpredsjednikom Vlade Josipom Dabrom.

Zašto je DP čvrsto uz Vladu?

"Domovinski pokret je zacrtao svoje ciljeve kroz resore kao što su Ministarstvo poljoprivrede, gospodarstva, demografije. Ostvarujemo dobre rezultate u zadnjih šest mjeseci. Svim kritičarima smo pokazali da u suradnji s Vladom koju vodi Andrej Plenković, koji podržava projekte..."

Ministar iz resora zdravstva uhićen je na dužnosti. Nije prvi. Nije li to kap koja je prelila čašu?

"Rekao sam da su naši ciljevi nacionalni interesi Hrvatske - poljoprivreda, gospodarstvo, demografija. Dok Andrej Plenković podržava naše projekte, mi podržavamo Vladu."

Nije li vam problem što je ministar uhićen na dužnosti?

"U svakom slučaju, podržavamo svako uhićenje, koje na kraju krajeva čisti Hrvatsku od korupcije i kriminala. Zajedničkim snagama, ono što mogu reći, da mi je drago da premijer nije sudjelovao da sprječava nešto, nego institucije rade svoj posao."

Riječ je o resoru na koji su građani posebno osjetljivi.

"Naravno, podržavamo građane."

Postoji li granica kada biste osobno rekli - 'dalje više ne može'?

"Granica je kada se ne budu ispunjavali programski ciljevi Domovinskog pokreta. Onda ne podržavamo Vladu."

A problem moguće korupcije?

"Problem korupcije trebaju rješavati pravosudna tijela, ne mi u Vladi."

Vladajuća većina je na minimalnom broju ruku. Što ako bi vam trebala ruka Milorada Pupovca?

"Domovinski pokret samim pregovaranjem za parlamentarnu većinu s HDZ-om je rekao da Vlada sa SDSS-om ne dolazi u obzir."

To je ta granica?

"Naravno. Vlada je stabilna, tvrda."

Je li vas netko iz oporbe kontaktirao oko moguće potpore, da ipak budete za opoziv?

"Nije. Domovinski pokret je ozbiljan partner HDZ-u. Mi se ne bavimo razgovorima ispod stola."

Ranije ste rekli da ste na početku pregovora vi i HDZ bili kao cura i dečko. Jeste li još u toj ljubavi?

"Vidi se da smo na RTL-u i Brak na prvu. Moram reći da smo se dobro upoznali i da ozbiljno radimo posao za Hrvatsku."

Hoće li vam se Ivan Penava uskoro pridružiti u Vladi?

"Razgovori su nakon lokalnih izbora, ovih koji se događaju u Otoku i predsjedničkih izbora, onda ćemo otvoriti temu lokalnih izbora."

Što biste mu vi savjetovali?

"Predsjednik DP-a Ivan Penava će odlučiti što će napraviti kada za to dođe vrijeme, kada završe predsjednički izbori, lokalni izbori koji se za 15 dana održavaju u Otoku, govori da je Domovinski pokret ozbiljna stranka, da nema razgovora i trgovanja s HDZ-om ili bilo s kim drugim. Nakon predsjedničkih izbora, lokalnih u Otoku, gdje će Domovinski pokret pokazati svoju snagu i pobijediti, onda ćemo sjesti za stol i razgovarati o lokalnim izborima koji će biti 2025. godine."

Je li se HDZ odrekao Vukovara u korist Domovinskog pokreta?

"Nitko se ničega i nikoga nije odrekao. Svima nam je cilj da kako općine i gradovi, tako i država, funkcioniraju bez napetosti, da zajedničkim snagama i resursima ne trošimo vrijeme nego da puno brže realiziramo projekte gdje se možemo dogovorit i sačuvamo, na kraju krajeva, kada pričamo o istoku Hrvatske i ljude koji tamo žive, da razvijamo gospodarstvo."

Predstavili ste povećanja potpora za proizvodnju mlijeka i mesa. Što će to značiti za velike proizvođače?

"Predstavili smo više natječaja koji će 2025. biti objavljeni službeni. Zadnjih 15 dana objavili smo natječaj od 202 milijuna eura, koji se odnosi na mlade poljoprivrednike, od 50 milijuna eura, prerada u poljoprivredi, od 70 milijuna eura, gdje imaju prostor mali, srednji i veliki. Limitirana je alokacija."

Kako ćete kontrolirati jesu li ljudi podigli proizvodnju?

"U ovom slučaju programa za stočarstvo stavilo smo klauzulu. Na početku mandata rekao sam da ćemo mjeriti prolazno vrijeme. Ljudi će potporu dobiti odmah za tekuću godinu. Nije u interesu Ministarstvu poljoprivrede ni bilo kome da netko vraća novac. To je mjera gdje se potiču pogotovo mali i srednji poljoprivredni proizvođači, s povećanjem proizvodnje od 10 do 40 posto i u dobroj suradnji terena i Ministarstva, naravno da ćemo pratiti i pomoći ljudima da ne dođe do te situacije. Za poljoprivredu često govorimo da je puno novca u to uloženo, bačeno u vjetar, mi tako ne želimo raditi. Natječaj smo usmjerili sektorski - pomoć našim poljoprivrednim proizvođačima uz našu stručnu pomoć, a isto tako i pratiti gdje taj novac ide."

Vrijeme je svinjokolje. Radite li doma suhomesnate proizvode ili kupujete?

"Zadnje dvije godine nisam radio. Inače to radim u obiteljskoj kući kod mame i brata, ne kupujem. S obzirom na to da je bila afrička svinjska kuga, na neki način bili smo prošle godine uskraćeni od svinjokolje. S obzirom na sve napore koje je radilo Ministarstvo i veterinari, koje želim pohvaliti…"

Znate li cijenu kilograma čvaraka?

"Naravno da znam, negdje od 30 do 32 eura."

Je li vam to normalno?

"Naravno da to nije normalno, ali moramo isto tako reći da zdrava hrana, pogotovo domaća proizvodnja, gdje sam neki dan pozvao naše tvrtke i građane da kupuju domaće. To i jest poruka."

Može li vaš resor nešto po tom pitanju napraviti?

"Naravno da možemo. Niz potpora koje idu kroz sektor mesa, mlijeka, voća, povrća. Poruka je udruživanja naših poljoprivrednih proizvođača, da budemo konkurentniji, produktivniji, tako će i cijene biti manje."