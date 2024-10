NOVA MJERA VLADE / Bi li građani dali stan državi da ga iznajmljuje? Jasna: 'Ne vjerujem im. Znate koliko? Nula'

Vlasnicima stanova, koji su prazni više od dvije godine, država nudi da ih preuzme na upravljanje u razdoblju od 3 do 10 godina. To će im platiti u dvije rate, a po isteku ugovora vratiti stanove u stanju u kakvom su ih dobili. Mjera je namijenjena građanima, prvenstveno mladima, s medijalnim primanjima. A kako je ideja da stambeni troškovi ne smiju biti veći od 30 posto primanja, građani bi plaćali priuštivi najam dok bi razliku pokrivala država. Evo kako građani komentiraju predstavljene mjere i bi li svoje stanove prepustili državi da ih iznajmljuje. "Sve što se radi za boljitak, za stambeno pitanje, mislim da je dobar smjer, ali mislim da je to sve kasno. Mislim da je kasno, dosta ljudi je otišlo, malo nas je ostalo. Dica ne mogu ništa napravit, jedino ako odu vani mogu nešto ostvariti", kaže Alenka.