Prosvjede na Markovom trgu, koeficijente i zahtjeve liječnika u studiju RTL-a Danas komentirao je ministar rada Marin Piletić.

Prosvjednici kažu "ako je tako dobro u školi, zašto niste ostali". Što im odgovarate?

"Komentirao je to moj kolega Plantić, osoba koja se također politički kandidira na lokalnoj razini i to upravo u ime Socijaldemokratske partije. Da je možda dobio priliku i podršku svojih sugrađana možda bi preuzeo neke druge dužnosti, ali očito da tome nije tako. U ovoj ekipi Vlade se nalazimo upravo zato da poboljšamo materijalni status i učitelja, nastavnika, profesora, znanstvenika… Radimo to mjesecima, stručne službe i više godina zajedno sa Svjetskom bankom i upravo je Vlada želeći poboljšati materijalni status svih javnih službenika krenula u proceduru"

Nisu na Markov trg došli svi oporbeni političari. Tu su profesori, znanstvenici, učitelji…

"Svatko ima pravo na nezadovoljstvo. Bila je potpredsjednica Vlade Glasovac koja je bila pomoćnica ministra obrazovanja četiri godine. Što nije rekla koliko je povećala plaće svojim kolegama profesorima i nastavnicima - istima kojima je stala uz bok. Osnovica je tada rasla 0 lipa, 0 kuna, 0 posto. Sada kada Vlada nudi paket od 880 milijuna eura sad su se sjetili da bi bili uz učitelje i znanstvenike. Vlada je uz sve ono što je radila u 2023. godini, dva puta povećali osnovicu, regres i božićnicu, uveli novo pravo zbog kojeg će dobiti uskrsnicu netom prije uvećanih plaća za nove koeficijente - upravo je to odgovor Vlade da skrbi i brine o svakom našem službeniku i namješteniku i da će upravo ova reforma dovesti do većih plaća i boljeg materijalnog položaja"

Ali, očito je dio učitelja i nastavnika nezadovoljan - jeste li spremni podebljati ponudu?

"Mi smo spremni sjediti sa svim našim socijalnim partnerima i čelnicima Preporoda koji su za razliku od drugih sindikata poslali očitovanje gdje koeficijente nisu spomenuli. Stipić kaže 'Premijeru mi smo ovdje zbog koeficijenata'. Jutros kaže da nisu bitni. Netko se mora dogovoriti…"

Jeste li spremni dati više novaca?

"Mi smo spremni izdvojiti ogroman iznos u proračunu za rekordno povećanje plaća u javnom sektoru i upravo je to ponuda Vlade. Vidjet ćemo i zahvaljujem svima koji su poslali konstruktivne prijedloge, već smo neke stvari popravili i modificirali i to će biti vidljivo. I jutros sam najavio da kada imamo kompletnu analizu što su naši socijalni partneri poslali Vladi - ne putem transparenta i poruka - nego sve ovo vrijeme koje su imali da dostave mišljenje na tekst uredbe - vidjeti što je realno i moguće "

Hoćete li uvažiti sve zahtjeve liječnika?

"Mi smo spremni, kad sagledamo sve zahtjeve koji su pristigli i koliki je fiskalni kapacitet još jedanput sjesti s našim partnerima i reći što je moguće i realno i tako biti podrška da ako je došlo do propusta - to ispravimo. Imamo li ponudu B? Imamo otvoren partnerski odnos i jasan cilj. Veće plaće, transparentni sustav i kontinuirano usavršavanje sustava plaće. Danas ste mogli čuti neistinu da cementiramo sustav plaća za sljedećih 20 godina"

Jeste li spremni podnijeti ostavku kao što vas traže?

"Pa, dakle, iz kojih razloga? Moja ostavka, ako ne ispunimo ovo što smo si dali kroz program rada Vlade - povećati plaće i u to predvidjeti proračun 880 milijuna eura - ako to ne realiziramo moj mandat ministra zaista više nema smisla. Ova Vlada je napravila takve iskorake u sustavu plaća i to ogromna većina djelatnika i zaposlenih u državnim javnim službama vide i zbog toga većina nije bila na Markovu trgu nego čekaju uredbe"

Stižu li povišice već u idućem mjesecu i idemo li na izbore u svibnju?

"Povišice što se tiče plaća - rekli smo da očekujemo da uredbu donesemo do kraja veljače da bude u primjeni u ožujku. To znači da bi plaće za ožujak s isplatom početkom travnja trebale biti isplaćene po novoj uredbi po uvećanim koeficijentima i značajno većim plaćama no što su bile do sad"

Bojite li se štrajkova i prosvjeda uoči izbora?

"Na to pitanje sam već nekoliko puta odgovorio: Ne bojim se, sa svim obim ljudima koji su bili lideri prosvjeda ponovno ćemo sjesti. Ne odustajemo od cilja da povećamo plaće. Po prvi put imamo prosvjed u trenutku kada Vlada povećava plaće. Izbori? To znate i sami da ovisi o predsjedniku Republike…Ako Vlada dobije povjerenje sigurno će nastaviti s kontinuiranom politikom povećanja plaća"