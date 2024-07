Europska komisija nije bila dovoljno transparentna oko nabavke cjepiva protiv Covida-19 - presudio je sud Europske unije. Europarlamentarci i građani zatražili su od Komisije da objavi ugovore o nabavci cjepiva, no objavljena je samo cenzurirana verzija, zbog čega je pokrenut proces na sudu.

Presuda suda u Luksemburgu udarac je za predsjednicu komisije Ursulu von der Leyen, koja je pod povećalom javnosti zbog nabavke cjepiva i odbijanja Komisije da objavi poruke koje je razmijenila sa šefom Pfizera. Von der Leyn lobira za ostanak na čelu komisije. Glasanje je tajno, ni jučer nije bilo sigurno da će ona biti reizabrana, a ovo joj sada dodatno komplicira stvari.

Političke grupacije do sutra ujutro će vijećati hoće li joj dati potporu Von der Leyen ili ne. Ona računa na tri grupacije iz centra članice koalicije, ali i na podršku dijela zastupnika zelenih. Vidjet će se kako će se postaviti dvadesetak zastupnika iz redova Georgie Meloni. U Strassburgu smo razgovarali o svemu s Toninom Piculom.

Kako ćete vi sutra glasati i hoćete li biti za reizbor Von der Leyen?

"Ursula von der Leyen nije moj omiljeni političar u Europskoj uniji međutim ona je dio jednog političkog paketa i za pretpostaviti je da će grupacije koje stoje iza paketa ipak većinski dati podršku Ursuli Von der Leyen."

Bez obzira na odluku suda ujutro?

"Čini se da upravo ta odluka suda u kojem se ona proziva da nije bila dovoljno transparentna, apsurdno zvuči, ali su možda to na neki način trenutci za njezino političko preživljavanje jer čini mi se da je njezin najveći saveznik strah od neizvjesnosti."

Ako ne bi bila izabrana što onda, pada li onda cijeli ovaj dogovor o čelnim pozicijama ili bi pučani samo izabrali novu osobu za komisiju?

"To je sada jako otvoreno pitanje, otpala bi političarka iz Europske pučke stranke da li bi se EPP postavio vrlo tvrdo i doveo u pitanje cijeli paket ili bi izabrao nekog zamjenskog to je doista za nagađati. Čini mi se da oni na svom kongresu u Bukureštu kada su nominirali Von der Leyen nisu bili previše jedinstveni oko mogućnosti da ona nastavi kao predsjednica Europske komisije."

Svaki peti glasao je protiv, ima li u tom slučaju možda Andrej Plenković šanse?

"Teško mi je reći, ali mislim da bi to stvorilo izrazitu konfuziju u redovima europskih pučana i da bi na površinu izbile mnoge njihove unutarnje kontradikcije i karijerni sukobi. U tom je scenariju svašta moguće, ali čini mi se da će ova kriza ipak biti prevladana. Na kraju krajeva presuda Europskog suda nije eliminacija Ursule Von der Leyen s političke scene nego njezin poziv da bude transparentna i da na kraju krajeva se postavi onako kao što je sud i presudio. Zanimljivo je da su inicijatori te tužbe zeleni zastupnici u Europskom parlamentu. Možda će upravo ova presuda dati njima za pravo da inzistiraju na Ursuli Von der Leyen kao novoj staroj predsjednici koja onda mora ispoštovati sve ono što su oni od nje zahtijevali."

Očekujete pozitivan ishod što znači da će vaš glas ona imati?

"Mi ćemo danas o tome raspravljati, ali kao što sam rekao u pitanju je cijeli jedan paket, a ovo signalizira da će osoba ako bude izabrana ponovno na čelo Europske komisije morati biti bitno drugačija od onog oblika ponašanja koji je demonstrirala od 2019. do sada."

U javnost je procurilo pismo kojim je Orban opravdavao svoj posjet Moskvi, je li dovoljno objasnio javnosti što je radio kod Putina?

"Meni se čini da su ta pisama napisana davno prije nego što je krenuo na bilo koje od tih putovanja, ništa ne može zasjeniti činjenicu da je on otišao, a da se nije dogovorio s ostalim relevantnim šefovima političkih grupacija ili institucija kada je krenuo u Moskvu, Peking ili sastanak s Trumpom. On naprosto solira, teško da će njegove tzv. mirovne misije dovesti do nekih bitnih promjena. Na kraju današnja rezolucija Europskog parlamenta o nastavku suradnje s Ukrajinom dokazuje da postoji jedna čvrsta i stabilna većina koja ignorira to što Orban radi. "