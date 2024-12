Pao je režim dugogodišnjeg sirijskog diktatora Bašara Al Asada. Pobunjenici su ušli i u glavni grad Damask, a on pobjegao avionom nakon čega mu se gubi svaki trag.

Što se događa i što slijedi za ionako krizni dio svijeta dodatno je pojasnio Pavle Kalinić.

Prije svega, što vi mislite - što je s odbjeglim diktatorom al Asadom?

"Ušao je u avion i normalno je kad odlaziš da isključiš transponder. Krenuo je prema ruskoj zračnoj bazi koja je napuštena. Ne zna se je li sletio ili je sletio pa nastavio put, ali vjerojatno je da je krenuo prema svom sigurnom zaštitniku gdje mu se inače nalazi bolesna supruga, a to je Moskva. Ona je teško bolesna."

Govorilo se da je avion možda srušen...

"Može biti i opcija da je srušen. Međutim, ne vjerujem da bi on ušao u avion koji nema protuzračnu zaštitu. Prema informacijama koje ja imam, Rusi su njemu predlagali pomoć. On je tu ponudu odbio, smatrao je da je preumoran za to. Inače, i mi smo sudjelovali u velikoj demokratskoj pobjedi jer smo i mi pomagali u naoružavanju al-Nusre, kad smo slali oružje u Jordan. onda je to preuzeo gospodin Jolani. To je bilo za vrijeme vlade Zorana Milanovića. Ministrica vanjskih poslova je bila Vesna Pusić, a zamjenik Klisović."

Pad režima se slavi diljem Sirije i svijeta - hoće li potrajati ili prijeti da se diktatura zamijeni diktaturom?

"Ovdje će sigurno biti rasulo. Imate nekoliko interesa. Iza Kurda stoji SAD, iza Islamske države stoji Turska, Izrael je odmah ušao u područje koje drži od 1967. godine. Već su krenuli sukobi između Kurda i turskih protežea jer Turska želi spriječiti da Kurdi dobiju bilo kakvu autonomiju u tom dijelu svijeta. Već su to dobili u Iraku. Postoji tu i alavitska manjina koja je bila vladajuća preko Asada, a sad će suniti pokušati preuzeti glavni kolač nove vlasti bez obzira kakva ta vlast bila. Sad je Iran u problemu jer više nema kopnenu liniju kojom može snabdijevati Hezbolah."

Kako to da Asadovom režimu dugogodišnji saveznici Rusija i Iran nisu pomogli da se održi?

"Možda postoji neki dogovor ispod žita, ali možda je Bašar zaključio da to više nema smisla. Meni nije jasno gdje je nestala 4. divizija kojom zapovijeda njegov brat Maher koja je bila upetljana u sve i svašta. Iznenadilo me da se vojska izmakla. Više to nisu teroristi nego su pobunjenici."

Kolika je u svemu uloga Turske u kojoj je oko 3 milijuna sirijskih izbjeglica - kolika je njihova pomoć pobunjenicima?

"Ima 5,6 milijuna sirijskih izbjeglica. Oni bi se kao trebali vratiti, ali mislim da će taj proces ići sporo ili nikako jer su se ti ljudi navikli na standard i osjećaju se sigurnije u Europi. Njemačka ih je progutala kroz socijalni program. Većina nije zainteresirana da radi ili im je bolje nego da rade u Siriji, a ovdje od socijalne pomoći mogu živjeti daleko bolje nego u Siriji. Sigurno će se pokrenuti novi val izbjeglica, a Turska će se sigurno htjeti riješiti ovih 5,6 milijuna izbjeglica koje ima. Mislim da će doći do sukoba između Kurda i sunita."

Sirija je razorena dugogodišnjim ratom, poginule su stotine tisuća ljudi, milijuni izbjegli - dolazi li bolje vrijeme za Siriju - kakva bi mogla biti tranzicija vlasti?

"Sa Sirijom se ništa ne bi dogodilo da su pristali da saudijski plin ide preko Sirije do Europe. Na žalost Bliski istok se neće tako brzo smiriti."

