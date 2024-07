Problemi za liječnike obiteljske medicine, a time i za pacijente. U ponedjeljak poslijepodne i cijelo jutro u utorak nije im radio Centralni informacijski zdravstveni sustav (CEZIH), pa su pacijentima recepti, nalazi i uputnice izdavani ručno što je značilo i dulje čekanje u ordinacijama. Liječnici nisu imali ni uvid u podatke o pacijentovom zdravstvenom osiguranju. Sustav je proradio tek nešto prije podneva.

RTL-ova reporterka Kristina Čirjak razgovarala je o tom problemu s liječnicom obiteljske medicine Mirelom Marković.

Koliko problema vam je stvorilo to što CEZIH ne radi?

"U zadnje vrijeme, mogu reći da se ne sjećam da je CEZIH radio pet radnih dana. To je učestali problem, ponavlja se iz tjedna u tjedan. Najčešće je to petkom popodne i ponedjeljkom ujutro. Ono što je najgore je to da pacijenti ne mogu obaviti svoju zdravstvenu zaštitu obaviti kako treba. Nakon pregleda ne mogu dobiti recept i uputnice elektronskim kanalom, nego mi moramo printati, trošiti vrijeme. Sustav ne radi u toj mjeri da ni ljekarnici ne vide recepte niti mi možemo poslati u sustav recept i uputnicu", kaže Marković.

Koliko vam to otežava posao?

"Vrlo otežava zato što ne možete normalno raditi. Za sve nam treba dvostruko više vremena. S druge strane, ne možemo provjeriti pacijentovo osiguranje. Od jutra nam stoji da ni jedan pacijent u Hrvatskoj nema osnovno ni dopunsko zdravstveno osiguranje. To znači da ne možemo naplatiti participaciju. Dogodit će se to da ćemo pacijente morati loviti da naplatimo participaciju", ističe Marković.

Je li vas tko obavijestio o tim problemima i jesu li vam rekli kada bi sustav trebao proraditi?

"Kao i uvijek, mi obavještavamo njih da sustav ne radi, ne oni nas. Najčešće zovemo svoje informatičke kuće i onda oni zovu HZZO. Nažalost još ne znamo kad će kvar biti otklonjen. Piše da naporno rade na tome, ali poučeni iskustvom, iz tjedna u tjedan, ne vidimo taj naporni rad", napominje Marković.

Mislite li da se nešto treba mijenjati?

"Naravno da se treba mijenjati jer ovo otežava posao liječnicima, a najviše utječe na pacijente koji ne mogu dobiti svoju skrb kako treba. Ne znam gdje je greška jer to se previše učestalo događa da je neka sitna greška. Nadam se da nisu ruski hakeri upali u ovaj sustav CEZIH-a", zaključuje Marković.

