Najmanje osmero mrtvih i više od 25 ranjenih u novom ruskom napadu na Ukrajinu. Iako je protuzračna obrana oborila većinu projektila, u raketnom napadu oštećeno je više katova stambene zgrade i željezničke stanice u regionalnoj prijestolnici Dnjipru.

Predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je naglasio potrebu da svaki grad ima odgovarajuću protuzračnu obranu. Spasilačke službe nastavljaju pretraživati ruševine i upozoravaju da će broj žrtava rasti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moja žena i kći su pod stresom. Kažu da se neće vratiti u stan i zamolile su me da ih negdje odvedem jer više ne mogu ostati ovdje, jako su osjetljive. Moja kći je zamalo ozlijedila ruku, to je strašno. Živio sam ovdje većinu svoga života i do sada ovako nešto nisam vidio", kazao je Serhij iz Dnjipra.

Rusija je priznala gubitak nadzvučnog teškog bombardera Tu-22 M, a Ukrajina tvrdi da ga je oborila. Rusko Ministarstvo obrana objavilo da je do pada vjerojatno došlo zbog tehničkih poteškoća. Prema Moskvi, zrakoplov se srušio na jugu Rusije, dok se vraćao iz borbene misije. Četvero članova posade je iskočilo iz bombardera, a dosad ih je pronađeno i spašeno troje. Mjesto pada nalazi se oko 600 kilometara od bojišnice u Ukrajini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa