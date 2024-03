Za nekoliko desetljeća nove bi generacije mogle ostati zbunjene kad u bakinu ormaru naiđu na zaboravljena glačala. U Hrvatskoj se, još uvijek, u većini domova pegle koriste, ali sve manje. Na Sandrino izvolite, ljudi pitaju za pranje odjeće, tek rijetki za glačanje. Uslugama pranja i glačanja bavi se već godinama i trend je primijetila.

"Peglamo najviše ako je kakva košulja u điru, s obzirom na to da odjeća dok je još topla, kad se posloži ne bude zgužvana, što se ljudima sviđa jer ne moraju peglat. Jedino što se pegla malo više to je posteljina recimo od apartmana“, kaže Sandra Šerbula.

"Vozim se javnim prijevozom i baš sam primijetila da nekolicina, doduše mlađih osoba, ali i onih starijih hodaju po svijetu dosta zgužvani. Dal je to zbog štednje energije ili nedostatka vremena ili ljudi jednostavno ne vole peglat“, dodaje.

Osjeti se pad prodaje

I u nekima od naših trgovina kažu da su osjetili lagani pad prodaje glačala. Ali Hrvati ih još kupuju, najbolje idu ona na paru.

"Ne peglam. Sad sva ta nova modernija roba čim se izvadi iz ormara, za pet minuta zbog kvalitete materijala ne bude zgužvana“, kaže Marko Sušac.

"Moj muž pegla, u suštini, ja nikad nisam rado peglala, ali nemam ništa protiv peglanja. Znam da na neke to djeluje smirujuće. Na vas? Kako kad, ako sam u stresu ili imam mnogo posla nije baš da mi je to prvi izbor da me smiri", Jelena Kaluđerović.

"Ja peglam, samo vrlo malo. Zato što su i materijali danas drukčijim nego što su bili prije. Prije ste sve morali peglat", Lori Juras.

"Pa smo nekad sve peglali. Sad ne peglamo niš“, dodaje Marijana Hrunčev.

Dok su naše bake glačale sve od gaća preko čarapa do maramica, sve češće taj posao odrađuje sušilica. Dobru staru peglu bi od izumiranja mogla spasiti jedino - košulja.