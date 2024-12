Omiljeni pedijatar u Đurđevcu, neurokirurg iz Rijada i kirurg s Merkura: Ovo su najdoktori!

Pedijatar Vladimir Franković liječi mališane od sjevera do juga zemlje. Karlovčanina smo upoznali prije dvije godine, kada je prihvatio posao koji nitko nije želio. Otputovao je na Brač liječiti male otočane. Sada ga, s titulom najdoktora, pronalazimo u ordinaciji u Đurđevcu.

"Naravno da mi to mnogo znači. Biti prijatelj pacijentima, vidjeti da sam prepoznat kao prijatelj, za mene je velika stvar", rekao nam je dr. Franković. U Podravini je brzo pronašao zajednički jezik s pacijentima i njihovim roditeljima. Ivana Frenčič kaže da je susretljiv i da u svemu pomaže: "Samo nek ostane, da ne ostanemo bez pedijatra jer je to veliki problem u Đurđevcu."

Tanja Patačko otkriva kako kod ovog doktora izgleda pregled: "Zadnji put ga je lovila za nos. Ima super pristup prema djeci."

On ima 71 godinu i kaže da je definitivno odlučio da će mu ovo biti zadnja godina. "Odlučio sam se iduće godine posvetiti obitelji", rekao nam je.

Iz Podravine se selimo u svijet. Ondje nas čeka liječnik Fadi Almahariq, koji liječi od Rijada, Alžira i Egipta do zagrebačke Dubrave. Neurokirurg izabran među najdoktore se 2000. godine preselio u Zagreb. Njegov tim je pacijentu ugradio bateriju i elektrodu u mozak s najnovijom tehnologijom na svijetu.

Foto: Fadi Almahariq Fadi Almahariq

"Trenutačno sam u Rijadu, gdje s kolegama izmjenjujem iskustva kako bih svojim pacijentima mogao ponuditi najbolju skrb. Ako želite imati međunarodno priznanje, morate biti prepoznati ne samo doma, nego i u svijetu", rekao nam je dr. Almahariq.

A lice koje možda i ne prepoznate jer ga često snimamo u operacijskoj sali s maskom je dr. Stipislav Jadrijević. Iza njega su stotine transplantacija koje više i ne broji. Odabir pacijenata znači mu puno: "I lijepo je kad dobijete ovakvu nagradu, ja sam to shvatio tek kad sam dobio par poruka da sam izabran među najdoktore."

Foto: RTL Danas Stipislav Jadrijević

Nedavno je pacijentu presadio šest organa. Radnog vremena nema.

"Tu sam u bolnici i do podne i popodne, ako ima hitna transplantacija ili hitna operacija, isto dođem, tako da sam 70 posto svog vremena u bolnici", kaže nam dr. Jadrijević.

Često se odvaži na komplicirane zahvate, koje se malo tko usudi, čime je osvojio brojne pacijente.

"Plačem od sreće, jer kad nešto čovjek obeća i ispuni, to je meni zadovoljstvo. Kad bih ga ocjenjivao s ocjenom od jedan do pet, njemu bih dao tisuću", rekao nam je Mario Vujčić, pacijent dr. Jadrijevića. On skromno kaže: "To je moj posao, ništa drugo ne znam raditi."

Dr. Almahariq otkriva da mu priznanje puno znači: "Veseli i motivira za daljnji rad i napredak, jer ako je pacijent zadovoljan, to znači da ste uspješan liječnik."

Popis najboljih liječnika već jedanaest godina sastavlja portal Najdoktor, prema odabiru pacijenata.