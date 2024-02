PRESTIGLA VELIKE LEGENDE / Ovo još nikome nije uspjelo: Taylor Swift ispisala povijest na dodjeli Grammyja

Taylor Swift ušla je u legendu. Ispisala je povijest na 66. dodjeli Grammyja! Četvrti puta osvojila je najprestižniju glazbenu nagradu za album godine, a to do sada nikom nije uspjelo. No, nije to jedino čime je iznenadila ni jedino po čemu će se pamtiti prošla noć u Los Angelesu. Više pogledajte u prilogu reporterke RTL-a Danas Nikoline Matošević