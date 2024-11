Od Putinovih pudlica do Gruntovčana i Ličke gore zelene - ovo je demokracija na hrvatski način

Premijer Andrej Plenković je popravio kravatu i krenuo na još jedan aktualac.

"Danas je lagan", rekao je Plenković na ulasku. No brzo je zaiskrilo, na pitanju o potpornoj misiji Ukrajini NSATU. Oporbeni Suverenist zamjerio je dolazak drugog čovjeka NATO-a u sabor.

"I onda ste napravili vrhunac i presedan da ste doveli gospodina Krugea u Hrvatski sabor", rekao je čelnik Suverenista Marijan Pavliček, na što mu je Plenković rekao da je pogriješio ime: "Nije gospodin Kruge nego gospodin Ruge došao da objasni činjenice koje mi govorimo cijelo vrijeme."

Taktika SDP-a - ne postavljati pitanja premijeru već ministrima, jer ne žele nametati narativ svađe. No onda je zastupnik Saša Đujić izazvao najglasniju. Pitao je o rehabilitaciji HDZ-a kao osuđene stranke. "Je li u okviru zakon osuđeniku koji je rehabilitiran dopušteno brisanje medijskog sadržaja", pitao je Đujić iz SDP-a, dok se predsjednik Sabora Gordan Jandroković naljutio na i povisio glas: "Molim vas kolegice i kolege iz SDP-a nemojte se smijati. Jer ako otvorimo raspravu nećete se dobro provesti. Jer vaši prethodnici 1945. ubijali su političke protivnike. Tako je, ubijali su političke protivnike."

Iz 45. godine rasprava se vratila u 2024. i misiju NSATU. Mostovac Miro Bulj tražio je: „Dajte na glasanje i da više odlučimo o toj misiji i da se uhvatimo tema koje more naše građane“. Plenković mu odgovara: „Vi biste glasali protiv, riješili se i zaboravili da ste postali dio kluba kojeg predvodi Milanović kao najveća Putinova pudlica".

Da su Putinove i Milanovićeve pudlice premijer je govorio čitavoj oporbi. IDS je pak pokušao reći ministru prometa da želi besplatnu cestarinu kroz Učku.

Što je inspiriralo poznatog saborskog pjesnika. Čelnik IDS-a, Dalibor Paus, uspoređivao je cijenu tunela Učka s ostalima: „12 put više nego kroz tunel kapela, 12 puta više kroz tunel Sveti Rok“, dok je Jandroković uzvratio pjesmom: „Možemo mi pregaziti Kapelu, Ličku goru zelenu i poljubit curu gajevu“.

A nakon pjesme i hrvatske serije na aktualcu. HSS-ov Beljak zamjerio je ministru poljoprivrede što je po struci kineziolog. „Hrvatska je na jedan groteskan način saznala koje ste vi stručne spreme“, kaže Krešo Beljak. U to ministru poljoprivrede u pomoć uskače stranački kolega Ivica Kukavica: „Pogledajte seriju 'Prosjaci i sinovi' i vidjet ćete ju, vidjet ćete razliku između Matana i Šute Malog, to je osoba koja skuplja struku, lider“. Odgovara i Beljak: „Pogledajte vi Gruntovčane, nisam postavio pitanje ni Cinoberu, ni Presvetlom, nego ministru Dudeku“. No onda se obranio i sam ministar Josip Dabro, aludirajući na Beljakovo mladenačko obijanje automobila. "Niste ni vi bravar, pa ste bili uspješni u poslovima za koje bi čovjek rekao da trebate imati kvalifikaciju."

Čuvši sve ovo, Plenković je zaključio da je aktualac bio - flah. Prvenstveno zbog SDP-ovaca koji mu nisu postavljali pitanja. "Oni su pobjegli. Njih je strah bilo. Oni su bili u mrtvom strahu da ih ne sameljemo argumentacijom“, smatra Plenković.

Neki su pokušali argumentacijom, drugi uvredama. Demokracija na hrvatski način na još jednom aktualnom prijepodnevu.



