DO KRAJA GODINE / Ova zemlja planira djeci zabraniti korištenje društvenih mreža! 'Želimo da imaju stvarna iskustva'

Australija planira do kraja godine novim zakonima onemogućiti djeci korištenje društvenih mreža, i to zbog rizika koje one imaju za njihovo tjelesno i mentalno zdravlje. Objavio je to premijer i najavio da će vlada lijevog centra u idućim mjesecima uvesti probno razdoblje koje će od korisnika društvenih mreža zahtijevati provjeru dobi. Još se razmatra hoće li dobna granica za korištenje društvenih mreža biti 14 ili 16 godina