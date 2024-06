Nakon što je po drugi put Damir Dekanić skrivio nesreću pod utjecajem alkohola, njegova era na čelu Vukovarsko-srijemske županije gotova je. Nakon što je proveo noć na triježnjenju, Dekanić je podnio ostavku na mjestu župana i to nakon razgovora sa stranačkim šefom Andrejem Plenkovićem.

Podsjetimo, nesreća se dogodila u srijedu 21.30 sati na vinkovačkoj obilaznici kada je s 0,84 promila alkohola u krvi, vozilom se zaletio ispred sebe u drugo vozilom kojim je upravljao 29-godišnjak s 2,12 promila. Sudar je uzrokovao lančani sudar s još dva vozila. Oba vozača su privremeno ostala bez vozila i vozačkih dozvola te su smješteni u zgradu policije do prestanka djelovanja opojnih sredstava. Dekanić negira krivnju, tvrdeći da je nesreću prouzročio automobil koji se priključivao u kolonu.

No o nije prvi put da je Dekanić uzrokovao prometnu nesreću pod utjecajem alkohola jer je 2022. godine zataškao svoju ulogu u nesreći nagovorivši rođaka da preuzme krivnju, a u laž su uključeni i mještanka te troje policajaca. 2023. godine protiv njih je podignuta optužnica, a Dekanić je proveo gotovo mjesec dana iza rešetaka. Tada nije podnio ostavku i danas nije htio odgovarati na pitanja novinara. No ni tada HDZ nije tražio Dekanića da ga izbace iz stranke, niti je odletio s mjesta župana.

Naša reporterka Katarina Brečić pojasnila je u čemu je razlika i kako to da je sad podnio ostavku, a prvi put nije. "Danas u HDZ-u neslužbeno kažu da su razlozi jasni - da je Dekanić podnio ostavku 2022., kad je prvi put skrivio nesreću, ili kad je 2023. uhićen, tada bi se morali održati izvanredni izbori za župana jer nisu prošle dvije godine od lokalnih izbora. To bi bio veliki rizik da Domovinski pokret pobijedio u utrci jer je Dekanić na lokalnim izborima pobijedio s svega šest posto razlike u odnosu na DP-ova kandidata. Sada je situacija čista. Kada je danas Dekanić podnio ostavku, mjesto v.d. župana preuzeo je zamjenik i vodit će županiju do svibnja iduće godine", izvijestila je Katarina Brećić.

Što se tiče stranačkog statusa, Dekanić je suspendiran još od 2022. kada je skrivio prvu pijanu nesreću i čini se da HDZ nema namjeru dodatno reagirati, a čini se da ga ni sada neće izbaciti. "Na papiru je i dalje zamjenik šefa vukovarsko-srijemskog HDZ-a, Ivana Bosančića, koji je poručio da će, kada se prikupe sve činjenice o dodatnim sankcijama, odlučiti stranačka tijela. Čini se da će ostati u statusu quo dok ne završe kazneni postupci", izvijestila je Brečić.

