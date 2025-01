Trgovci digli cijene pića nakon što je uvedena veća naknada za povratnu ambalažu. Evo koliko: 'Sramotno...'

Nakon 20 godina Hrvati su dočekali tri centa veću naknadu za povratnu ambalažu, ali odmah i znatno veće cijene pića na policama.

"Nisam ni mislila da će to s ovima proći drukčije, sa svime smo u minusu. Mi smo tu da platimo, a ne da se bunimo, gledam koliko je ovih koji skupljanju boce iz potrebe", kaže Marija Palić iz Zagreba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da treba naći sredinu u tome smatra Ivan Pendelin. "Jesam za to da se povise ambalaže za ove koji to skupljaju, moraju svi imati neku računicu", isitče.

Ali dobru računicu kupci nemaju. Cijena naknade za povratnu ambalažu je narasla sa sedam na 10 centi, a cijene pića na policama znatno više.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi smo i upozorili da će se to desiti, jer je to znači lijepa Hrvatska praksa da se sve prelije na leđa potrošača i nada se ta to potrošači neće primijetiti", objašnjava predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević.

A ovo je naša inspekcija u velikim trgovačkim lancima pokazala. U prosincu je cijena jednog gaziranog pića bila 2 eura i 19 centi, a sada 2,25. U drugom trgovačkom lancu je cijena gaziranog pića porasla sedam centi, mineralna voda je skuplja čak 20 centi. Dok je jedan trgovački lanac cijenu pića povisio tri centa, koliko je i rasla naknada.

Potrošači: 'Ovo je sramota'

"Ako govorimo o porastu naknade za povrat ambalaže koji je bio tri centa, sigurno nije smio i niti može utjecati na eventualni rast cijena pića u trgovinama", kaže ministrica Zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.

Sramotan je to potez trgovaca, kažu potrošači.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne da je sramotan nego više ne znam što bih rekla jer stalno zovu ljudi i novinari. I te priče o tome kako kako cijene nisu porasle i kako inflacija nije u Hrvatskoj velika uopće ne drže vodu i ona se još rade ovakve zloupotrebe", upozorava Knežević.

S obzirom na nepoštenu trgovačku praksu, pitali smo Državni inspektorat hoće li na teren. "Tržišna inspekcija nema ovlasti kontrole opravdanosti porasta maloprodajnih cijena proizvoda čije se cijene slobodno tržišno određuju", poručili su.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministrica je jasna, cijene nisu morali dizati zbog rasta naknade, tim više što su još u optjecaju stare boce.

"Prije su nastale, imaju staru oznaku, a naš Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je preuzeo na sebe financiranje cjelokupne razlike koja u ovom trenutku nastaje. Dakle, govorimo o tome da su oni obveznici plaćanja platili staru nižu naknadu, a da onima koji vraćaju boce više plaća fond. On je to na sebe preuzeo", kaže ministrica Vučković.

Potrošačke udruge su predlagale da naknada za ambalažu bude 15 centi, ali dogodilo se ono čega su se bojali. Naknada je tek neznatno porasla u odnosu na cijene.