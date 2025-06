Osnivač Počasne bojne o vojniku Matiji: 'Morao je netko znati da je otišao s posla'

Dvojici muškaraca, koji su osumnjičeni za ubojstvo mladog para u zagrebačkom Markuševcu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. I to zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, utjecaja na svjedoke te teških okolnosti kaznenog djela.

Jedan od njih je pripadnik Počasno-zaštitne bojne s Pantovčaka, a MORH će ga, doznajemo, udaljiti iz službe.

Sa stručnjakom za sigurnost i bivšim rukovoditeljem Počasno-zaštitne bojne Željkom Matejčićem razgovarala je reporterka RTL-a Danas Kristina Čirjak.

Bili ste jedan od rukovoditelja u dijelu postrojbe. Koliko vas je šokiralo kada ste čuli da je pripadnik osumnjičenik?

Kao profesionalca, uvijek me šokira kad je uključen netko iz vojske ili policije. Iako ja to ne bih naglašavao. On je pojedinac, i to što je napravio treba preispitati - kako, zašto i kada. Ali naša postrojba stvarno je elitna i profesionalci su tamo. U svakom žitu ima kukolja i može se dogoditi da netko pukne, promijeni mišljenje i okrene se onoj strani zakona. Je li se to moglo predvidjeti ili ne je upitno s obzirom na to da svi pripadnici prolaze rigorozne testove, i psihotestove i fizičke i sigurnosnu provjeru. Ima više razina te provjere, a po kojoj je on razini bio ja to ne znam. Ali znam da pri ulasku u postrojbu sigurno ide sigurnosna procjena. On ne bi ušao u postrojbu da je bilo nekih indikacija.

Je li bio premlad za tako elitnu postrojbu?

Ne. Tu su mladići koji su fizički spremni, od njih se može stvoriti pravi profesionalni jaki vojnik.

Nagađa se da je napustio posao za vrijeme ubojstva. Kako je to moguće, je li njegov nadređen o tome trebao biti obaviješten?

Svaka ozbiljnija kompanija ima kontrolu radnog remena, ulaska i izlaska zaposlenika, kada su na pauzi i slično. Ako i najobičnija civilna ustanova ima neku kontrolu, kako je to tek u jednoj elitnoj postrojbi. Morao je netko znati da je on izašao, morao ga je vidjeti i to je trebalo biti evidentirano. Je li to bilo ili ne, otkrit će istraga.

Provodi li postrojba sada internu istragu i što ona uključuje?

U svakom slučaju, zapovjednik kojeg osobno poznajem, bio je u krim policiji, zajedno smo surađivali u upravi vojne policije, on će napraviti sve i pružit će svu moguću pomoć da se dođe do činjenica i detalja je li vojnik bio ili nije bio na poslu.