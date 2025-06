Kriminalist o slagalici zločina: 'Ta žena mogla je biti kolateralna žrtva. Motiv može biti psihopatološki...'

Koliko god to zvučalo možda hladno, realno, policija inače vrlo brzo nakon bilo kojeg ubojstva može staviti to u jednu od ladica: ili je unutar obitelji, iz strasti, koristoljublja, ili je ubojica s psihičkim poremećajima, a socijalni sustav je zakazao, ili je egzekucija klasična mafijaška. Ali ovaj put, brutalan zločin s Markuševca kao da skače iz ladice u ladicu. Baš zato prati se svaki novi detalj – a novih detalja ima dosta. Je li se ubojica skrivao u garaži sat vremena prije, je li poznat motiv? Ništa još službeno nije potvrđeno.

O ovoj teškoj priči Ivan Skorin u RTL Direktu razgovarao je s čovjekom koji je sudjelovao u stotinama policijskih istraga i jako dobro zna kako se slaže slagalica zločina poput ovoga - Dubravkom Klarićem.

Pojasnite nam detalje, čitamo o mobitelu, alibiju bivšeg muža. Kako je pronađen osumnjičeni?

Puno je detalja koji su trebali biti složeni u zahtjevni mozaik u kaznenom postupku da bi se moglo rezultirati s uhićenjem, odnosno podnošenjem kaznene prijave. Naravno da je tu bilo puno detalja koji su i ostali nerazjašnjeni. To je upravo taj moment motivacije.

Uhićenje je relativno brzo išlo. Ako se to dogodilo u petak 13., već drugi dan su se pojavila saznanja o samom počinitelju i - uz kriminalističke operativne radnje i postupanja - došlo se do počinitelja koji je vrlo brzo uhićen.

Naravno, ne možemo uzeti zdravo za gotovo da je (sve op.a) završeno, što očito i nije. Motivacija nije raščišćena do kraja. Osim kriminalističkog postupanja, koje je dobro odrađeno i policije koja je dobro odradila posao, u takvim situacijama važna je kriminalistička analiza, profiliranje koje će kod forenzičara i kod samog psihijatrijskog vještačenja vidjeti stupanj ubrojivosti i uopće vidjeti otkud je generirano takvo ponašanje, otkud tako kriminogena situacija za te ljude od kojih se očekivala vrhunska psiho-tjelesna sposobnost, pogotovo pripadnika Zaštitne bojne. Međutim, moramo znati da takvi nisu imunu od toga.

Prema onome što znamo, kakav je profil ubojice?

Ne bih rekao da se radi o profesionalnom ubojici. Ali tu postoje stvari koje se još mogu nadovezati, a to je da postoji netko treći koji se može pojaviti u cijeloj priči. To je sad otvoreno i to još uvijek enigma.

Znate li možda nešto što možete otkriti?

Ne znam, a i da znam, ne bih rekao u interesu istrage. Takve situacije su osjetljive za donositi prerano zaključke, pogotovo kad se radi o kapitalnom djelu kao što je to ubojstvo.

I naravno da je motivacija tu vrlo važna. U medijima se ne barata s motivacijom, ali to je ključ za masu stvari i dovođenje u vezu samih počinitelja. S tim da mi ovoga časa ne znamo jesu li ciljane žrtve bile oboje – muškarac i žena – ili je jedno od njih bilo kolateralna žrtva i tko je bio cilj (ubojice op.a)?

Što vi mislite?

S obzirom na kriminalističku analizu, na životne forme koje su imali i koje su priopćene za javnost – nekako mi djeluje taj pripadnik Počasne bojne kao vojnik, da bi se on uklopio u tu priču...

Spomenuli ste da je možda bilo kolateralnih žrtava. Na što mislite?

Vjerojatno je ta ženska mogla biti kolateralna žrtva.

Kako se mogao dogoditi propust sustava i može li se to dogoditi bilo kojoj državi ili je to samo kod nas?

To se može dogoditi i u puno složenijim i puno jačim sustavima nego što je kod nas, bilo da se radi o vojsci, Ministarstvu unutarnjih poslova, nekim drugim strukturama, ili o političkim strukturama, u javnom životu...

Kako se sigurnosne mjere rade u drugim državama i kako je kod nas? Postoje li razlike ili smo po špranci kao i ostali?

Sigurnosna provjera ima svoj temelj i ima svoju proceduru koja se otprilike vrti slično u svim državama. Međutim, opet ne znate kad će neka situacija nekoga promijeniti i postati za njega kriminogena – to ne znamo i to se može dogoditi, to se događalo i događat će se i u budućnosti - budimo u to sigurni. Ja sad govorim kao profesionalac: u cijeloj priči kriviti nešto u sustavu - nije to u redu. Situacija se objektivno dogodila. Možda se više nikad neće dogoditi, a dogodit će se možda za par dana.

Spominjali ste već nekoliko puta – motiv koji ne znamo. Ali kada biste morali nagađati, znam da je nezahvalno – ali ipak - motiv?

Ja bih se nekako prije odlučio za nekakav psihopatološki motiv, u smislu – osvete ili koristoljublje. S obzirom na to da se možda neki dug pojavio... pa til života žrtvi zadnjih nekoliko mjeseci, koji je vjerojatno koštao... Možda je tu bilo i nešto financijski, što se spominje. Međutim, ne možemo maknuti na stranu i nekakve druge stvari koje se mogu pojaviti kao motivacija, ali to mi definiramo kao kriminalisti – psihopatološki motivi: ljubomora, osveta itd.