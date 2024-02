Dok je paroh Stefan Maksimović u subotu bio u blagoslovu kuća, u njegovoj je bio lopov. U njoj živi sa suprugom i jednogodišnjom kćeri.

"Cijeli stan je bio isprevrtan. Od ormara u dječjoj sobi do moje kancelarije", opisuje scene paroh Stefan Maksimović. Ukradeno je više tisuća eura, zlato, srebro. Veliki je materijalni, ali i sentimentalni gubitak.

"Otuđen je isključivo moj privatni novac, čestitke koje smo čuvali s krštenja i kosica jer mi imamo pravoslavni običaj da se uzima vlas s kose", kaže paroh Maksimović.

Ostao je samo crkveni novac koji lopov nije uspio pronaći. I sve to događalo se usred Bjelovara i to usred dana. "To se dogodilo u subotu u periodu od pola 3 do 19 sati, izvidi za ovo kazneno djelo su u tijeku", kaže glasnogovornica Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske Maja Grubić.

Paroh Maksimović u Bjelovar je stigao prije dvije godine. "Vjerojatno je netko znao da ga nema tad doma, ne vjerujem da se nekom zamjerio, ne izgleda mi konfliktno", kaže nam mještanka Daliborka. "Dolazio je kod nas u biskupiju, stvarno čovjek na mjestu, nemam riječi", dodaje i Anamarija.

"Ja nisam pravoslavac, ali sramim se toga. Netko ga kontrolira i gleda", smatra također Josip. S njim se slaže i paroh, koji napominje: "90 vremena kad sam ja u blagoslovu kuća i vodice moja žena je kod kuće Moja žena se ne osjeća sigurno, ne želi se vratiti u kuću, ja se više ne osjećam sigurno."

Bjelovarska pravoslavna crkva je na meti vandala bila i u prosincu, kada je išarana uvredljivim grafitima. "Ja ovdje ne bih stavljao naglasak na vjeru ni nacionalnost, lopov je lopov bio on Hrvat ili Srbin Amerikanac ili Rus, mjesto mu je u zatvoru", zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić.

Zgroženi su i pravoslavni vjernici. "Čovjek koji je došao da širi ovdje mir, nećete doći ovdje na službu. Da li je kriza ili je nacionalno motivirano, ja sam uvjeren da nije", kaže nam Marko. Njegova vrata su uvijek otvorena za sve bez obzira na nacionalnost i vjeroispovijest, ali za lopove ne.

"Ne usmjeravam to na nikakvu nacionalnost, ni na ni kojeg čovjeka. Šaranje je bilo prvi korak, drugi korak je ovo, treći? Mogu samo očekivati najgore", kaže paroh. Lopov mu je ukrao i sigurnost i uspomene, na potezu je bjelovarska policija koja je lani razriješila 70 posto krađa.