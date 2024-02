Hrvatska policija sudjelovala je u velikoj akciji Europola u čak 30 zemalja u kojoj je uhićeno gotovo 300 ljudi. Uhićene povezuje krijumčarenje dopinga i lažnih lijekova, a otkriveni su i ilegalni laboratoriji i milijuni tableta.

Kuća u Italiji gdje su se proizvodili lažni lijekovi otkrivena je u velikoj operaciji Shield. Pronađeno je više od 600 tisuća paketa ilegalnih farmaceutskih proizvoda, gotovo 70 tisuća kilograma praha i sirovine, više od 12 milijuna tableta i pilula i još mnogo toga. Takvi ilegalni lijekovi opasni su za ljude, kažu iz HALMED-a.

"Krivotvoreni lijekovi mogu ozbiljno ugroziti zdravlje pacijenata, s obzirom da su nepoznatog podrijetla i neodgovarajućeg sastava. Točnije, mogu sadržavati pogrešnu tvar, tvar u pogrešnim količinama ili uopće ne sadržavati nikakvu djelatnu tvar u sebi", kaže glasnogovornik HALMED-a Marko Mrkobrad.

'Ti lijekovi imaju snažan utjecaj na tijelo...'

Podignute su kaznene prijave protiv više od 1200 ljudi, a s tržišta su skinuti lažni lijekovi u vrijednosti od čak 64 milijuna eura. U Hrvatskoj ljekarničkoj komori u proteklih pet godina podnijeli su oko 50-ak prijava zbog sumnjivih pripravaka.

"S obzirom na popis lijekova koje su sad našli u europskoj akciji, to su sve lijekovi koji imaju snažan utjecaj na tijelo, hormoni rasta, različiti narkotici, to je jako opasna terapija i kod nas se čak preporučuje na razini specijalista, izdaje se samo u bolnicama neki od njih. Tako da je to terapija koju sigurno pacijent ne može sam odabrati, ako je kupi, to je signal ozbiljne zlouporabe", ističe Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.

Krivotvoreni lijekovi najčešće se prodaju na internetu

U velikoj operaciji Europola zatvorena su 4 ilegalna laboratorija i 92 web stranice jer krivotvoreni lijekovi najčešće se pojavljuju na internetu.

Pitali smo i građane što misle o tome.

"Čula sam da to može tako preko interneta, ali u ljekarni ipak ne, to je sve pod kontrolom Agencije za lijekove", kaže Arijana.

"Samo ono što mi liječnik prepiše, ja to dižem i ništa drugo", kaže Maja.

Zato je važno lijekove kupovati isključivo na ovlaštenim prodajnim mjestima.

U Hrvatskoj problem krivotvoreni recepti

"U RH dosad nikad nije zabilježena pojava krivotvorenog lijeka u legalnom distribucijskom lancu, dakle, u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama. Međutim, krivotvoreni lijekovi prodaju se ilegalno na crnom tržištu, putem interneta, oglasnika i slično", kaže Mrkobrad.

"Digitalizacijom odnosno pojavom interneta je prostor za nabavu ilegalnih lijekova se jako proširio, mi u Hrvatskoj imamo velikih problema i sa krivotvorenim receptima gdje pacijenti sa malim znanjem grafike ili nekog programa naprave recept koji izgleda savršeno i u ljekarnama imamo veliki problem s tim pacijentima", dodala je Soldo.

Online kupnja lijekova u Hrvatskoj nije dopuštena.