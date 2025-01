Naša novinarka pitala Butkovića bi li on bio bolji kandidat na izborima, evo što je rekao

U izbornoj noći izostala HDZ-ova čestitka Zoranu Milanoviću, a sad se otišlo i korak dalje najavom neodlaska na inauguraciju. O svemu tome smo razgovarali s potpredsjednikom Vlade Olegom Butkovićem koji je odgovorio je li odluka da premijer i predsjednik Vlade neće biti na inauguraciji korak previše.

"To je odluka predsjedništva stranke. Očito je da nisu sazreli uvjeti za to", rekao je Butković. Na pitanje kako on osobno gleda na takvu odluku stranke, rekao je da je poštuje i dodao: "A što se tiče čestitanja - nama Milanović nije čestitao na pobjedi na parlamentarnim izborima 2020. i 2024. Tako da je to – to."

No s obzirom na to da je Butković osobno čestitao Milanoviću na pobjedi koju je odnio u prvom krugu izbora, pitali smo ga zašto sad nije. "Pa dobro, učinio sam to u prvom krugu i nema potrebe da sad to ponavljam", rekao je Butković.

Čak ni na pitanje bi li odlazak na inauguraciju bio minimum koji je HDZ kao stranka mogao zadovoljiti, ponovio je da za to nisu sazreli uvjeti. "To je odluka predsjedništva stranke i nema potrebe da to dalje pojašnjavam", rekao je.

Ima li Milanović figu u džepu?

Nije htio odgovoriti ima li Milanović figu u džepu kad pruža ruku Vladi. "Vidjet ćemo, suradnja je postojala i do sada, i oko izbora načelnika SOA-a... do dogovora je uvijek došlo. Postoje načini kako funkcionirati i vjerujem da će tako biti i ubuduće. Rezultati izbora takvi su kakvi jesu. HDZ je stranka nastala u narodu,bilo je trenutaka kad nismo pobjeđivali, a onda bi prepoznali i pročitali poruku birača koja nam je poslana, i ovaj put, te izvući određene pouke", rekao je Butković.

Nastavio je da Vlada nikad nije odbijala ruku suradnje. "Budući da smo oko niza stvari imali inicijativu i donosili odluke s predsjednikom Republike", rekao je.

Na pitanje tko je kriv na loš rezultat stranke.

"Danas smo razgovarali, imali smo analize, bit će vremena da razgovaramo. Birači su poslali poruku i primili smo je na znanje. Iz toga treba izvući poruke, a mudri ljudi iz svakih situacija trebaju izvući stvari koje nam mogu pomoći u budućnosti i oko priprema za lokalne izbore. U politici ne možete uvijek pobjeđivati. Mi imamo tri uzastopne pobjede i nema razloga za pesimizam", istaknuo je Butković.

Nastavio je da nije na njemu da utvrđuje tko je kriv za poraz. "Činjenica je da nakon pobjede na parlamentarnim i europskim izborima, jedan dio birača koji su nam dali potporu tada, sada to nije učinio. Treba dobro odvagnuti", rekao je.

Na pitanje je li trebao netko iz stranke podmetnuti leđa i ići u utrku, rekao je da je Predsjedništvo stranke donijelo odluku o Primorcu te da su smatrali da je on dobar kandidat. Podsjetio je da je Primorac početkom kolovoza imao potporu od 28 posto.

Bilo je i pitanje bi li on možda bio bolji kandidat s obzirom na to da se i Butković spominjao kao kandidat stranke za predsjedničke izbore.

"Ne mogu govoriti o sebi, imali smo kandidata iza kojeg smo čvrsto stali. Treba sve analizirati i pripremiti stranku za lokalne izbore", rekao je Butković.