Najdugovječniji ministar u Vladi, Oleg Butković, pružio je podršku novim ministrima u razgovoru s reporterkom RTL-a Dajanom Šošić. "Nemaju sto dana, to je sigurno. Inače bi dobili sto dana vremena za prilagođavanje, no toga nema. Moraju brzo učiti, loviti konce no imat će podršku svih nas veterana, članova Vlade", rekao je.

Butkovićeva očekivanja o suradnji su pozitivna. "Očekujem dobru suradnju, većinu tih ljudi osobno poznajem jer su nekad i bili u HDZ-u. Moraju znati da je Vlada kolektivno tijelo te moraju biti timski igrači. I vjerujem da će to tako biti. Brzo će predlagati, donositi prave odluke za Vladu", rekao je Butković.

Na pitanje o iznenadnom odustajanju Maria Radića, ministar Butković rekao je kako nije iznenađen. "To je stvar Domovinskog pokreta, oni su izabrali Šipića koji je bio dugogodišnji gradonačelnik, bio je saborski zastupnik i zna kako Sabor funkcionira", kazao je.

"Gospodin Ivan Penava je predsjednik stranke i ostao je gradonačelnik Vukovara, ne bi bilo korektno da se odrekao gradončelničke pozicije. Nemojmo zanemariti da su gospodin Šipić, Dabro i Šušnjar visoko pozicionirani u DP-u. Ne treba gledati da su u Vladi najjači stranački ljudi, bitno je da su sposobni", smatra Butković.

Upitan je i o mogućem sukobu interesa novog ministra gospodarstva, Ante Šušnjara, koji ima obiteljski posao s plinom. "Ne ulazim u to, ne mogu ulaziti u ničiju obitelj. Po meni nije u sukobu interesa, mislim da to nije bitno. Trebamo sjesti i razgovarati što trebamo riješiti. Dinamično je to sve skupa, nema vremena za promatranje", odgovorio je.

Butković je komentirao također i javne tvrtke te državne tajnike. "Nismo još govorili o javnim tvrtkama, ljudima koji to vode još traju mandati. Vidjet ćemo u narednom razdoblju, trebaju se dovesti odluke o državnim tajnicima. Moramo biti oprezni, na ta mjesta trebaju ići najsposobniji ljudi", odgovara.

Domovinski pokret zahtijevao je i rješavanje nekih ideoloških pitanja, o kojima trenutno nema razgovora.

"Među nama nema nekih velikih razlika, problem je i koalicijski sporazum koji je zajednički napravljen. Ne znam koja su njihova pitanja izostala, DP je stranka desnog centra. Kad govorimo o Istanbulskoj konvenciji, mi smo imali interpretativnu izjavu o rodnoj ideologiji za koju se ne zalažemo, zato smo je i donijeli", rekao je Butković.

Upitan o predsjedniku Milanoviću, Butković smatra kako će na idućim predsjedničkim izborima pobijediti HDZ-ov kandidat.

"Predsjednik je napravio presedan, prvi put u svijetu, da se predsjednik protuustavno uključio u kampanju i izgubio izbore. Tko god bio kandidat HDZ-a, pobijedit će na izborima, jer mislim da je Milanović zreo da izgubi".

Na pitanje bi li i sam išao u predsjedničku utrku, nije negirao. "Polako", rekao je Butković.