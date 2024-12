Lika zatrpana, oko 400 ljudi bez struje: 'Snijeg je vlažan pa uzrokuje dodatne kvarove'

I u ponedjeljak je u Lici bilo poteškoća u prometu zbog snijega.

Na Baškim Oštarijama pala je velika količina snijega, stvoreni su snježni nanosi, zbog čega je državna cesta Gospić-Karlobag zatvorena za sav promet. U Gospiću su izmjerena 23 centimetra snijega. Dio Like je i bez struje!

Više detalja nam je otkrio Ivan Ivšinović, pomoćnik direktora Elektrolike Gospić. Kazao nam je koja domaćinstva kod Gospića nemaju struje. "To su uglavnom naselja koja gravitiraju na kontinentalnom dijelu prema Velebitu; Brušane, Lički Novi, cijelom dužinom prema Medku odnosno Gračacu. Radi se o oko 400 korisnika koji trenutačno nemaju električnu energiju. Sve raspoložive ekipu su na terenu. Radimo na tome da do kraja dana većina korisnika bude opet imala isporuku električne energije", kaže Ivšinović.

Problemi sa snijegom

Pitali smo ga i što predstavlja najveći problem na terenu. "Teško pristupačno područje, snijeg koji dalje pada. Negdje smo već otklonili kvarove, ali ponovno se vraćamo na ista mjesta jer je snijeg vlažan tako da svojom težinom uzrokuje dodatne kvarove. Ne možemo ništa znati sigurno dok ne prestanu padaline. Tek onda možemo napraviti procjenu koliko ćemo uspjeti napraviti do kraja dana", odgovara Ivšinović.

Na pitanje do kada očekuju da će padati snijeg, Ivšinović odgovora: "Po prognozi je do sutra, no nisu najavili ovolike padaline za danas. Tu smo nemoćni."

