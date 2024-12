Stručnjak upozorava na crni trend kod pirotehnike: 'Posljedice mogu biti stravične'

Ušli smo u mjesec slavlja i bliži nam se najluđa noć u godini. No, pirotehnika može biti vrlo opasna. Pirotehnička sredstva smiju se koristiti u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja. Petarde nisu dopuštene tijekom cijele godine, a kazne za njihovu uporabu kreću se od nekoliko stotina do nekoliko tisuća eura. Dozvoljena pirotehnička sredstva prodaju se u specijaliziranim trgovinama i smiju ih kupovati samo osobe starije od 14 godina.

Naša repoterka Maja Lipovšćak Garvanović o ovom problemu razgovarala je s Dubravkom Gvozdanovićem, sudskim vještakom za balistiku, vatromet i hladno oružje,

On upozorava: "Nažalost, svjedoci smo sve češćih nesretnih slučajeva među mladima i djecom. Djeca i mladi nisu svjesni opasnosti koja može proisteći iz neodgovornog rukovanja petardama i drugom pirotehnikom. To nije bezazlena razonoda – ozljede mogu biti izuzetno ozbiljne, a posljedice trajne, od invaliditeta do smrti."

Crno tržište i društvene mreže

Dodaje kako osobno nije pobornik zabrana, jer se petarde mogu naći posvuda. "Problem je što se pirotehnika kupuje na crnom tržištu, gdje dobivate 'mačka u vreći', proizvod koji nije provjeren i za koji nitko ne odgovara. Ako se već kupuje, treba to činiti isključivo u ovlaštenim prodavaonicama", kaže ovaj stručnjak.

Nažalost, sve je češća kupovina pirotehnike putem društvenih mreža, što zakonodavci pokušavaju suzbiti. "Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) upozorava da je svaka neovlaštena prodaja ili slanje pirotehnike ilegalno. Također, upozoravaju poštanske i dostavne službe da nemaju pravo dostavljati takvu robu. Ipak, crno tržište i dalje pronalazi načine za distribuciju", rekao je Gvozdanović.

Upotreba pirotehnike može uljepšati slavlje, ali nestručna i neodgovorna uporaba može imati tragične posljedice. Razmislite prije nego posegnete za "zabavom" koja može ugroziti vas i druge.

