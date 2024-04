Od jeseni 2025. obvezno obrazovanje u Hrvatskoj umjesto 8, trajat će 9 godina. Ne uvodi se 9. razred u osnovnim školama već se produljuje trajanje predškole u vrtićima. Od rujna do lipnja, umjesto 250 predškola će trajati do 700 sati. Kao i do sada, bit će obvezna za svu djecu, bilo da su polaznici dječjeg vrtića ili ne.

"Za 700 sati ne bismo imali uvjete, ali za 500 sati programa predškole gdje bi pružili jednake uvjete za svu djecu mogli bi organizirati predškolu", kaže Mirela Marjanac, ravnateljica Dječjeg vrtića Sopot u Zagrebu.

Predškola kakva je sada, ne odgovara europskim standardima i ne računa se kao početak obveznog obrazovanja. Povećanjem sati ono će u Hrvatskoj od rujna iduće godine umjesto 8 trajati 9 godina.

"Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja ima najkraće obvezno obrazovanje i naša djeca u kasnijoj dobi ulaze u to opće obrazovanje. Ustanove koje provode program predškole dužne su osigurati prostor kako bi djeca mogla boraviti tijekom tjedna 4 do 5 sati ovisno kako će koji vrtić to organizirati", kaže Iva Ivanković, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Program predškole treba razlikovati od produljenja osnovne škole s 8 na 9 razreda. Nacionalni kurikul je u javnom savjetovanju koje traje 30 dana.

"Čitanje i pisanje su aktivnosti koje ostaju u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja, ali predčitalačke i predpisačke vještine su nešto što se kod djece potiče od najranije dobi", rekla je Mirela Marjanac, ravnateljica Dječjeg vrtića Sopot u Zagrebu.

Iz Udruge Sidro upozoravaju za novi model predškole nema dovoljno mjesta u vrtićima kao ni odgojitelja.

"Ako znamo da nam u ovom trenutku nedostaje oko 7 tisuća odgojitelja i da oko 30 posto djece ove dobi nije uključeno u vrtićke programe kako mislimo započeti provoditi ovu veliku promjenu", rekla je Katarina Turković Gulin, predsjednica Udruge Sidro.

Za djecu koja su polaznici dječjega vrtića, program predškole integriran je u redoviti program, a za djecu koja nisu polaznici uglavnom se organizira u poslijepodnevnim satima. U Zagrebu se program predškole trenutačno provodi u 35 vrtića za 800 djece koja nisu u redovnom boravku.

"Ako proširimo trajanje predškole s 250 na 700 sati nastat će značajan problem u kapacitetima i država ne može više financirati izgradnju vrtića samo s 20 posto. Ako će se morati zaposliti nove djelatnike i obrazovati djecu sa 700 sati predškole to država mora preuzeti", kaže Luka Juroš, pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Iz ministarstva poručuju bit će osigurano 22 tisuće novih mjesta u vrtićima.

"Potičemo zapošljavanje odgojitelja, a isto tako omogućili smo da se i učitelji razredne nastave uz prekvalifikaciju mogu zaposliti u ustanovama koje provode rani predškolski odgoj i obrazovanje jer nedostaje odgojitelja", rekla je Iva Ivanković, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Plan i program novog modela predškole na snagu bi trebao stupiti tijekom ljeta.