O utjecaju velikog uspjeha Baby Lasagne naš reporter Marko Šiklić razgovarao je s komunikacijskim stručnjakom Petrom Tante.

Stručnjak je objasnio da nam je uz ponos Baby Lasagna i s drugih, a posebice ekonomskih strana donio puno uspjeha i napravio uspješnu marketinšku priču koju je proširio diljem svijeta.

"Samim time ako netko u Skandinaviji gleda Baby Lasagnu i googla Croatiju već je napravio kvalitetan posao. Napravio je sjajnu promociju Hrvatske i odličnu priču naše baštine. Morate uzeti u obzir da su čipka i stolnjaci bili aktualni, ljudi su to sve vidjeli i na taj je način proširio i taj kulturni utjecaj Hrvatske u svijetu", rekao je Tante.

Smatra da kad bi se išlo računati koliko bi Hrvatska turistička zajednica potrošila na ovakvu promociju cifre bi dosegnule i milijardu eura, pa dodaje: "Mislim da je Eurosong jedna od najgledanijih emisija uživo u cijeloj Europi pa i u svijetu. Gleda se i u zemljama koje i ne sudjeluju u Eurosongu. Imate i posljedični moment, ljudi gledaju i komentiraju to na društvenim mrežama. To je puno teže za izmjeriti jer je to u takvim smjerovima da vi to ne možete ni zamisliti".

Za Baby Lasagnu smatra da je napravio sjajnu priču jer je autentičan i ima svoj potpis koji cijelo vrijeme komunicira te da ta priča u sebi ima promociju države, ali i njega kao umjetnika.

"Kada gledate malo tu priču, najljepše su one koje su autentične, koje su izašle iz garaže. Ljudi to prepoznaju kod njega oni vide da to nije nešto 'fejk' i da iza toga ne stoji nekakva velika produkcija i sve. To je samo ekipa entuzijasta koja je napravila super priču, super pjesmu. Ta pjesma ima svoj početak i kraj i ljudi to prepoznaju. Kada gledate malo duže Eurosong ne pobjeđuju uvijek oni koji su najbolji nego oni kojima se zvijezde poslože", komentirao je Lasagnin put do Eurosonga.

Usporedio ga je i s našom nogometnom reprezentacijom: "Njega u ovom trenutku možemo usporediti s hrvatskom nogometnom reprezentacijom koja je igrala finale i izgubila u produžetcima na penale".

Tante se nada da ćemo benefite Baby Lasagne i njegove sjajne priče još dugo osjećati.