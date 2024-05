MUZEJSKI PRIMJERAK / O njemu piše i BBC, a upravljač se nalazi na desnoj strani: 'Malo ćemo se praviti Englezi, pa dobro...'

Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Donje Poljane kraj Varaždinskih toplica nakon 50 godina dobilo je novo vatrogasno vozilo. Zanimljivo je kako je vozilo imena Dennis godinama stajalo u Mensfildu, povijesnom muzeju vatrogastva u Velikoj Britaniji, no bez obzira na to, potpuno je funkcionalno. Našim vatrogascima donirali su ga vatrogasci iz Nottinghama. Dennis je star 21 godinu. Malo drugačija stvar je što se upravljač nalazi na desnoj strani, ali vatrogasci kažu da to nije problem. I to što je muzejski 'primjerak' također nije problem. "S obzirom na to da je postrojba dobila novo, ovo je odloženo u vatrogasni muzej da ga ljudi mogu vidjeti dok ne dođe raspored gdje će biti u budućnosti", kaže Mario Katalenić, predsjednik DVD-a Donja Poljana. Na pitanje kako će se voziti s obzirom na to da je napravljen za Engleze, Mario kaže: "Konzultirali smo se, nije nikakav problem. Ja sam ga osobno nakon tri kilometra vozio normalno kao i ovo, malo ćemo se Englezi praviti, pa dobro".