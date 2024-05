Od danas se istarske adute može istraživati helikopterom. Tako je RTL-ovoj ekipi iz vinarije u Vižinadi do vinograda kod Višnjana trebalo pet minuta. Autom bi išli i pet puta sporije. Već prvog dana interes za vožnjom helikopterom iskazalo je 80 ljudi. Turisti će letjeti na razgledavanja, degustacije vina, maslinova ulja i tartufa, na ručkove, večere, gdje god požele.

"Nije me uopće strah projekta već je to jedan veliki potencijal, a ono čime se dičimo jest to da ćemo napokon moći prezentirati naše četiri makro lokacije po cijeloj sjeverozapadnoj Istri", kazao je Filip Rossi, direktor ugostiteljstva i marketinga vinarije u Vižinadi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Cijene razgledavanja se kreću od 700 eura za 20 minuta leta, a recimo od zračnih luka, zračna luka Trst i Rijeka su nam najbliže, otprilike 40 minuta leta se cijene kreću 2 i pol tisuće eura, do Venecije je 4 i pol tisuće eura", kazao je Roberto Štokavac, enolog i voditelj vinograda u Višnjanu.

Kada slete, preuzima ih tvrtka čiji su posebno utrenirani vozači turistički vodiči i majstori bijega paparazzima, a luksuzna vozila opremljena su svime što gost može poželjeti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da li pjenušcima, da li posebnim pićima na zahtjev klijenta, jastucima, dekicama, računalima, tabletima, posebnom glazbom", kaže Ivan Belobrajdić, izvršni direktor tvrtke za luksuzan prijevoz iz Pule.

Projekt je predstavljen u najvinarskijoj istarskoj općini s 12 renomiranih vinarija i više od milijun zasađenih trseva na 34 četvorna kilometra. "Turizam nam raste iz godine u godinu, pa će to vjerojatno biti jedan dodatan motiv dolaska novih gostiju", dodaje Marko Ferenac, načelnik Općine Vižinada

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istra koju na godinu posjeti pet milijuna turista, petu je godinu dio najveće svjetske asocijacije luksuznog turizma.

"Virtuozo gosti su profinjeni gosti koji su proputovali cijeli svijet i u potrazi su za novim doživljajima, oni u svom proputovanju od desetak dana otprilike, ako im to destinacija može ponuditi, troše između 40 i 60 tisuća dolara u dvoje! Takvim gostima možemo omogućiti ono što mogu dobiti u Dubaiju, Miamiju, Napa Valleyu bilo gdje na svijetu", kaže Denis Ivošević, direktor Turističke zajednice Istarske županije.