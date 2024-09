Novi detalji stambene politike: Neki će biti potpuno oslobođeni plaćanja poreza

Cure novi detalji stambene politike, novogradnja bi u budućnosti trebala biti jeftinija 12,5 posto. Država će mladim obiteljima koji kupuju prvu nekretninu uplaćivati polovinu poreza koju je za tu nekretninu platio investitor, odnosno građevinar.

Iako će cijena nekretnina ostati ista, kupci će nakon plaćanja dio novca dobiti natrag. Oni koji budu kupovali prvu nekretninu koja nije novosagrađena bit će potpuno oslobođeni plaćanja poreza, koji je do sad iznosio tri posto.

"Ideja je omogućiti mladim ljudima da dođu do stana na jednostavniji i jeftiniji način. To su sad novi prijedlozi umjesto APN-a koji je bio do prošle godine, da se omogući prihvatljivija kupnja stana onima koji zadovoljavaju uvjete", ističe direktor agencije za nekretnine Boro Vujović.

Vujović ističe i kako bi to trebalo izgledati. "Ono što smo sada čuli je to da budu oslobođeni poreza na promet nekretnina pri kupnji, rekao bih, polovne nekretnine. Ako se kupnja odnosi na novogradnju, onda bi platili punu cijenu s obzirom na to da je u njoj PDV, ali bi im onda država vratila pola iznosa tog PDV-a naknadno", kaže Vujović.

Ipak, napominje da stanovi zbog toga neće biti jeftiniji, ali bit će priuštiviji skupinama koje zadovoljavaju uvjete. Dodaje i da postoje inicijative da najam bude priuštiviji.

"Još uvijek nemam dovoljno informacija, pa mi je teško o tome govoriti, ali svaka mjera koja može omogućiti ljudima da lakše riješe stambeno pitanje je svakako za pohvalu", zaključuje Vujović.

