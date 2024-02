Stižu nova pravila Europske unije o igračkama. Svaka će imati digitalnu putovnicu koja će biti svojevrsna zamjena za postojeću izjavu o sigurnosti. Ona će otkrivati sve detalje o proizvodu i njegovim sastojcima.

Novim pravilima definira se obveza stavljanja posebnih upozorenja kada su ona neophodna za sigurnu upotrebu igračaka. Budući da su digitalne tehnologije dovele do novih opasnosti za djecu, igračke povezane s internetom morat će sadržavati zaštitne mjere za kibernetičku sigurnost i zaštitu od prijevare. Uz to, zabranjuju se pojedini sastojci u igračkama.

Zbog štetnosti i opasnosti, s hrvatskih polica povuče se između pet i deset posto proizvoda koji se analiziraju u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar. Tamo smo provjerili što će nova pravila značiti za proizvođače.

Što to znači EU putovnica?

"Nova pravila donose izmjene na zakonskim okvirima. Znači, do sada su igračke bile regulirane direktivom koja nije bila obvezujuća za sve zemlje članice Europske unije. Konkretno, i Hrvatska ima nacionalno zakonodavstvo. To je Pravilnik o sigurnosti igračaka. On nije propisana direktiva, a po novim pravilima sve se diže na razinu uredbe. Uredba je obvezujući zakonski akt za sve zemlje članice. Znači, po istim principima će se procjenjivati sigurnost igračaka i to će na kraju omogućiti i slobodniji protok robe kroz cijelo tržište Europske unije", istaknula je Lidija Barušić iz Odjela za sigurnost predmeta opće uporabe NZJZ-a Dr. Andrija Štampar.

"Postoje nekakvi prijedlozi, ustvari, Uredba o eko dizajnu tih postojanih ekoloških proizvoda koja neće uključivati samo dječje igračke, nego i neke druge predmete opće uporabe, daje prijedlog te putovnice. Ona bi ustvari trebala zamijeniti izjavu o sukladnosti, znači preko nosača podataka, odnosno QR koda koji će se nalaziti na samoj igrački", kaže Barušić.

'Nalazimo neke toksične tvari...'

Što se tiče propusta u zdravstvenoj ispravnosti igračaka, iz Nastavnog zavoda kažu da nalaze svega pomalo.

"Mi nalazimo igračke koje ne zadovoljavaju ni po fizikalno mehaničkim svojstvima. Znači, postoji mogućnost kod takvih igračaka da dođe do fizičke ozljede kod djece. Nalazimo kemijske tvari iznad koncentracije koje su dozvoljene, i to neke toksične tvari kao što je olovo. Kod balona nalazimo nitro supstance koje su isto kategorija toksičnih tvari. Znači, bez obzira na te sigurnosne mjere koje su propisane i dosadašnjom direktivom jako dobro na tržištu se ipak nalaze proizvodi koji ne zadovoljavaju", istaknula je Barušić.