Iznimno zarazan virus širi se Stuttgartom nakon tamošnjeg Proljetnog festivala. Stotine ljudi javilo se liječnicima, a sve upućuje na norovirus. Treba li Hrvatska biti zabrinuta, provjerili smo s epidemiologinjom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ivom Pem Novosel.

" To je jedan vrlo uobičajen virus koji je zapravo prisutan čitave godine, ali je nekako izraženiji u sezoni učestalijih proslava i velikih okupljanja. Naravno da je onda rizik još i veći. Prenosi se prije svega takozvanim klasičnim trovanjem hranom. To je tipična bolest tzv. prljavih ruku odnosno riječ je o fekalno oralnom put prijenosa. U slučaju da je osoba, koja ima simptome ili čak ne mora imati simptome, nego može biti bez simptoma, zaražena - izlučuje virus stolicom i ako i minimalne količine tog virusa ostanu na rukama, pa ta osoba priprema hranu ili dolazi u bliski kontakt s drugim osobama nastane put prijenosa", objasnila je Pem Novosel.

Najtipičniji simptom je, tvrdi epidemiloginja, povraćanje, pa mučnina, grčevi u trbuh, a nakon toga slijedi i proljev.

"Glavni problem koji uzrokuje bolest je dehidracija tako da je nadoknada tekućine bitna, ali uz nadoknadu soli. Ukoliko se radi o intenzivno vodenastom proljevu, onda se gubi velika količina kalija. Zatim se gubi natrij. Znači, jako je bitno nadoknaditi sol", naglašava.

Sličan slučaj se dogodio u Hrvatskoj prošle godine na jednom vjenčanju koje se održalo na velikom imanju.

"U biti to nije ništa neobično. Dovoljno je da dođe jedna zaražena osoba ili dvije i svi na slavlju mogu završiti s problemima takve vrste, kao što smo to imali slučaj prošle godine. To je moguće, ali uz nekakve preventivne mjere - pravilno pranje ruku i izbjegavanje odlaska na slavlje ako imamo bilo kakve simptome", zaključila je epidemiologinja Pem Novosel.

