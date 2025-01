Kartelo se raspričao na šetnji Zagrebom: 'Mama i ja imamo specijalan odnos, za reality show smo'

I ovi predsjednički izbori imaju svoju zvijezdu koju nećemo pamtiti po broju glasova koliko po suzama, najveselijoj proslavi posljednjeg mjesta u prvom krugu te izjavama koje su svi danima komentirali.

Niko Tokić Kartelo jedini je kandidat koji je službenu utrku izborio bez političke pozadine, u izbornoj noći prije dva tjedna već je rekao da se povlači s društvenih mreža i nema planova za političku budućnost. S Kartelom smo popričali na šetnji Zagrebom.

"Mislite zbog rezultata? Nakon predaje potpisa rekao sam da se nisam kandidirao zbog sebe nego zbog vas, svejedno mi je bio prvi ili zadnji. Na kraju sam bio zadnji, bilo je za očekivati s obzirom na to da nemam nikakvu stranku, da iza mene stoje samo prijatelji. Sada se vidjelo da to i nije tako mala brojka, 14 i pol tisuća… Malo sam istraživao. U svakoj školi, vrtiću, svakoj izbornoj jedinici netko je glasao za mene", kaže Tokić Kartelo.

Ponovno na društvenim mrežama

Priča nam da će obići birače koji su mu dali glas. "U sljedećem razdoblju idem putovati po Hrvatskoj, upoznati te ljude koji su glasali za mene. Dobio sam toliko poruka, mailova, iz cijele Hrvatske, čak i inozemstva da bi bilo šteta da se ne vratim, barem na društvene mreže. Pa da ipak koji put pošaljem kakvu poruku", govori Tokić Kartelo.

S nama je podijelio i važnu vijest - ponovno je uključio profile na društvenim mrežama! "Vratio sam društvene mreže, TikTok već gori. Idem pomagati mladima, da ih naučim kako upravljati uspješnim životom. To je nekad jako teško, ja sam uspio i u tome ostao isti. Tko me god poznaje, zna da se nisam ni mrvicu promijenio, a mogao sam raditi što sam htio", priča Tokić Kartelo.

'Mama i ja imamo specijalan odnos'

Na naše pitanje je li nešto moglo bolje, Tokić Kartelo poručuje: "Pa nije moglo bolje, ispalo je tako kako je. Kratko je trajalo. To je samo bilo dva tjedna. Tri mjeseca sam bio u kampanji, putovali smo po Hrvatskoj, ali kad ljudi nisu čuli za tebe, nije bilo pravih kontakata. Nakon sad već legendarnih suza i 'mama uspio sam', nekako se sve otvorilo. Međutim, bili su praznici, nisam dalje nigdje išao. Da je bilo još tjedan dana… tko zna što bi se dogodilo. Skoro sam pobijedio."

Pitali smo ga i što kaže na to da je u Hrvatskoj tabu da muškarac plače. "Ne znam, ja pogledam neki film pa se rasplačem od sreće. Nemam s tim problem. Ovo je bilo.. malo me nakon toga bilo sram, iskreno. Nisam se mogao suzdržati, za mene je to bila velika stvar. Stvarno sam mislio da ću biti predsjednik. Kad sam dobio službenu kandidaturu, normalno da sam se mami obratio. Cijelo vrijeme me zafrkava, imamo specijalan odnos. Kako mi komuniciramo, to bi bilo za dobar reality show", kaže Tokić Kartelo.

Na pitanje kako je mama regirala, Tokić Kartelo kroz smijeh odgovara: "Ona je sretna. Stalno mi je govorila - 'Što će ti to sine, netko će te ubiti'. Ja kažem, 'Tko će me ubiti, štiti me vojska i policija'. Ispalo je na kraju super."

"Treba se i smijati i plakati. Treba koristiti sve ljudsko što imaš u sebi, a ne biti krut kao naši političari. Ja nisam tipičan političar, to je sigurno", dodaje Tokić Kartelo.

Progovorio o prvoj debati

Pitali smo i kojem je političaru najsličniji. "Nelson Mandela. Nemam uzora ni u Hrvatskoj ni u svijetu. Mislim da će Trump biti problem za svijet, definitivno. Uopće mi se ne sviđa, pogotovo ovaj Trump. Ako gledamo prije osam godina, kad je prvi put bio predsjednik pa izgubio mandat.. Kao da sve hoće nadoknaditi, već se prijeti svijetu. Vidjeli ste sami, a nije ni postao predsjednik.

Osvrnuo se i na nastup na debati na javnoj televiziji. "Nisam bio pripremljen. Ne znam ni kako bih se pripremao. Imao sam krasan tim ljudi, ali nisam im dao da se previše miješaju u ono što ću govoriti i kako ću nastupati. Volim improvizirati, da budem iznenađen, pa što bude", govori nam Tokić Kartelo.

"Taj dan, prva debata, bio sam jako umoran. Cijel dan bio sam na Trgu, pa je bio mimohod za tragičan događaj, kako sam emotivan, to me pogodilo. Nakon cijelog dana dođete u studio. Samo me ošamutilo, blackout. Ništa, samo sam napadao sve oko sebe, nisam ni znao što bih govorio. A nisu to teme za poduzetnike. Realno, koji poduzetnik nešto pametno može reći u trideset sekundi ili minuti. Kao da trčim negdje, uopće tu ne pripadam. To ne znači da ne znam raditi i da ne bih mogao voditi ljude", prisjeća se Tokić Kartelo.

Što kaže supruga?

Zanimalo nas je i što na sve to kaže supruga Nevia Tokić Kartelo. "Pitam ja ženu - 'Ljubavi, a kako kod tebe društveni život?'. Kad ono - i ona sto zahtjeva, poruka onakvih, ovakvih, ljubavnih. Što ću? Mi smo sto godina u braku, nema ljubomore, zasad. Nikad ne znaš", kaže naš sugovornik.

"Htio bih ostati u medijskom prostoru, komentirati društveno-politička zbivanja, biti gost u nekim emisijama. Pratiti sve što se okolo događa. Pratit ću u stopu novog predsjednika", govori Tokić Kartelo i napominje da će novog predsjednika i kritizirati te da neće stajati po strani.

