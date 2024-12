Niko Tokić Kartelo dobio manje od jedan posto podrške, gasi društvene mreže: 'Postao sam zvijezda'

Prema prvim izlaznim anketama na ovim predsjedničkim izborima, kandidat Niko Tokić Kartelo dobio je 0,80 posto podrške. Birališta su zatvorena u 19 sati.

Iz stožera Nike Tokića Kartela javila se RTL-ova reporterka Tea Mihanović, ondje atmosfera još nije na vrhuncu, ali Tokić Kartelo ne čini se tako razočaran.

Očekivao sam da ćemo ući u drugi krug. Možda sam imao tu neku lažnu nadu na društvenim mrežama gdje sam postao zvijezda. Ugasit ću društvene mreže i posvetiti se svom poslu kojeg imam i previše i otići malo na odmor, rekao je Tokić Kartelo.

Kažete da ste ovih izbora postali zvijezda, kako to da nećete iskoristiti taj politički kapital?

Nisam se kandidirao zbog sebe, nego zbog vas. Govorio sam da je to za mene rudnik iz kojeg bih rudario najbolju rudu i podijelio je s Hrvatskom. Ja sam gospodarstvenik, imam puno rješenja i ideja oko pomoći - što našem gospodarstvu, što stanovništvu, da se ljudi ne iseljavaju, nego počnu vraćati. Mislim da bih bio dobar partner premijeru. Žao mi je što su Hrvati tako odlučili. Čestitam pobjedniku Milanoviću i spasio nas je muke da me ne morate više pitati za koga bih glasao u drugom krugu.

Što biste poručili svojim biračima, ako dođe do drugog kruga?

Ne mogu ništa reći, nisam bio ni za jednog ni za drugog. Vjerojatno ću izaći i zaokružiti ako dođe do toga. Razmislit ću hoću li poslati neku poruku svojim biračima. Oni, isto tako, nisu ni za koga. Šteta bi bila da opet nekoga ne zaokruže, ali to je njihova volja, neću se petljati u to.

Vaše su suze obilježile početak političke kampanje. Jeste li večeras emotivni?

Baš sam opušten, kao da mi je pao kamen sa srca. Uživat ću u večeri s rodbinom, prijateljima, suprugom i djecom. I sam sam ovo nazvao 'Nova prije Nove'. Bit će nam lijepo, doći će i tamburaši, DJ, klopa i piće. Slobodno dođite.

Znači li to da za pet godina Vaše ime neće biti na popisu za predsjednika?

Neće biti ni za što više, definitivno. Pokušao sam biti kandidat za gradonačelnika. Neki kažu da je prerano to za provoditi. Imam ja i previše godina za to provoditi, a i da ljudi ne pomisle da u politiku idem samo zbog politike. Ja ionako ne bih radio za plaću.

Nevia Tokić Kartelo: 'Željela sam da uspije'

Nakon objave rezultata prvih izlaznih anketa, rezultate Nike Tokića Kartela komentirala je nakon njega i njegova supruga Nevia Tokić Kartelo. Više pogledajte u nastavku teksta.

