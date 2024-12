SUSTIGLA GA PJESMA? / Kekin tvrdi: 'Rekao je nogometaš, a ne mafijaš', Jelavić poručio: 'Recite istinu o neželjenom susretu'

Našao se s kontroverznim Nikicom Jelavićem, misleći da je riječ o nogometašu. Tako je suprug predsjedničke kandidatkinje zeleno-lijevog bloka, Mile Kekin, objasnio sporni susret. Pa su zajedno sve prijavili policiji. No Jelavić, nekadašnji optuženik u aferi Dečki s Knežije - poručuje - recite istinu! No, u društvu Mile Kekina jučer se našao kontroverzni poduzetnik Nikica Jelavić. I to prijevarom, tvrdi Kekin, u podužoj objavi na Facebooku. Mile Kekin o susretu s Nikicom Jelavićem: '5.11. nazvao me nepoznati broj i predstavio se kao Nikica Jelavić rekavši “ali ne onaj mafijaš nego nogometaš“ i pitao da li bi se mogli naći na nekoj kavi.'I našli su se u jednom kafiću na zagrebačkom Britancu. Više pogledajte u prilogu...