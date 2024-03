Potraga za dvogodišnjom Dankom u Srbiji ušla je u peti dan. Kako se neslužbeno doznaje, pod istragom je i majka koja je prijavila nestanak svoje kćeri iz dvorišta u Banjskom polju kod Bora.

Jedan od tragova krije se u majčinom mobitelu iz kojeg su izbrisane poruke i zapisi poziva.

Podsjetimo, detaljno su već pretraženi tuneli do lokalnog rudnika, kao i cijelo mjesto više puta, no djevočici nema traga. Priveden je i policajac, ali zbog odavanja detalja istrage. Potraga se sada usmjerava prema obližnjem jezeru, a područje nadlijeću i helikopteri.

"Policija je krenula u operativni rad, sada se s terena stvari mijenjaju, više se razgovara i istražuje sve vezano za samu obitelj i bliske ljude, točnije bliske samoj djevojcici, to je aktualno. Ono sto smo dobili kao neku informaciju je da je majka službeno pod istragom, to je ono što je sada posljednje stiglo. Nadam se da ćemo vrlo brzo dobiti rješenje same priče", rekao je Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.