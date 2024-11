Neslužbeno doznajemo: 'Nikola i Hrvoje Petrač nalaze se blizu Hrvatske, u susjedstvu'

Sukob nadležnosti o kojem se raspravlja danima prelomio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Aferu Mikroskopi koja povezuje bivšeg ministra Vilija Beroša, poznate liječnike i obitelj Petrač preuzima USKOK. Puno je sada nepoznanica. EPPO je prije počeo s istragom, imaju više osumnjičenih, ozbiljnije dokaze - hoće sada sve prepustiti USKOK-u ili zadržati dio slučaja? Više donosi RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić.

"Po Ustavu i Uredbi stvar bi trebala biti potpuno jasna. EPPO bi sada sve dokaze koji su prikupili jednostavno trebao dati USKOK-u. Znakovita je bila e mail poruka koju su mi poslali na upit što će sada napraviti i hoće li predati sve te dokaze USKOK-u. Samo su odgovorili da će proučiti cijelu situaciju, a da će se onda na neki način oglasiti", kazala je RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić.

EPPO ima važan dokaz, USKOK ima mobitele

"A kada govorimo o ozbiljnosti dokaza, ne znamo tko tu ima ozbiljnije dokaze. EPPO zaista ima taj važan ključan dokaz, a to je WhatsApp grupa Petrača i sinova sa srpskim poduzetnikom gdje se vidi kako je ta kriminalna hobotnica operirala po bolnicama, a s druge strane USKOK ima ključne mobitele svih sudionika. Tu je mobitel Vilija Beroša koji će otkriti puno zanimljivih detalja. Tu je i s druge strane sva informatička oprema koju su izuzeli, ali i iskazi svih osumnjičenika, ali i usuđujem se reći, Krešimira Rotima, koji je jedini na slobodi, koji je očito utopio Beroša i koji je rekao USKOK-u da zna da je dobio mito od Saše Pozdera" dodala je reporterka.

Što se tiče sukoba nadležnosti državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa je rekao da uz Hrvatsku još 13 zemalja EU ima situaciju da glavni državni odvjetnik presuđuje u tom sukobu, no zanimljivo je da je Europska komisija angažirala jednu vanjsku privatnu tvrtku koja bi trebala vidjeti je li to sve usklađeno s Uredbom EPPO-a i tu su zaključili da 20 od 22 države nisu usklađene, a među njima je i Hrvatska.

"Ta studija u ovom trenutku nije službeni dokument, nije verificirana od strane EK. Prema toj EPPO Uredbi predviđeno je da se svakih pet godina radi evaluacija učinaka i dosega EPPO-a. Mi očekujemo da će to biti 2026., budući da je 2021. počeo s radom i da će to biti nešto ranije, ali dobijemo neki dokument u kojem će možda stajati neka neusklađenost mi ćemo to sigurno uskladiti", kazao je Ivan Crnčec, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.

Petrači se nalaze u susjedstvu

"Zanimljivo je da se većina odvjetnika osumnjičenika nije žalila na provođenje istrage. Oni se žale na rješenje o određivanju istražnog zatvora. Doznajem da je Nikola Petrač angažirao jednu odvjetnicu. Ona mi je kazala da mi ne može otkriti hoće li se i kada Nikola Petrač vratiti u Hrvatsku. Ono što neslužbeno doznajem je da se i Nikola i Hrvoje Petrač nalaze vrlo blizu Republike Hrvatske, u susjedstvu, u blizini hrvatske granice", dodala je naša reporterka.

