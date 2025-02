Thompsonov hit nastao je oko ponoći: 'Zgrabio sam gitaru i nazvao Marka, to je bio genijalan potez'

U zagrebačkoj Laubi večeras se održava Cesarica Gala Party. U utrci za Hit godine je 12 pjesama. Dodjeljuju se nagrade za najviše prodanih ulaznica za koncerti najviše streamova na digitalnim platforma, kao i ona za Hit autora.

I ne samo. Doznati će se i je li Hit godine "Lavica" Jelene Rozge, "Rim Tim Tagi Dim" Baby Lasagne, neslužbena himna rukometaša - "Ako ne znaš šta je bilo" Marka Perkovića Thompsona ili neka druga od nominiranih.

Dodjelu nagrada pratila je reporterka RTL-a Danas Maja Lipovšćak Garvanović koja je razgovarala sa skladateljem i tekstopiscem Nenom Ninčevićem, koji je i napisao hit "Ako ne znaš šta je bilo", za koju je osvojio prvu ikad nagradu Cesarica Legend.

Priča o nastanku hita

"Hvala RTL-u što je divno prenosio rukometaše i doček na Trgu. Kad pišem imam vječni problem, imam perioda kad me ne ide. Onda se derem sam na sebe - 'Ninčeviću, nemaš pojma. Ostavi se posla, nemoj više pisati!' Onda mi se dogode četiri čarobna takta, dvije rečenice pa mi se zalomi hit. Nakon toga opet nisam normalan, derem se na sebe. To se dogodilo slučajno, slučajno mi se dogodilo po 600 puta. Shvatio sam da zapravo slučajni autor", priča Ninčević.

Zanimalo nas je kako je nastao hit "Ako ne znaš šta je bilo", na što Ninčević kaže da je usred noći zvao Thompsona! "Napravio sam je od 23 do 00. Zgrabio gitaru da napravim melodiju i sjetio se. 'Ne! Marko je budan, zovi Marka.' Tu sam napravio genijalan potez, znao sam da u istoj večeri ne mogu napraviti tekst i melodiju. Marko je to primio, ujutro me zvao, da je napisao melodiju. Slušali smo to na Savici na klupi. Meni suze teku, kažem mu - 'Marko, ovo neću moći uživo izvoditi. Jednostavno, počet ću plakati.' On kaže - 'Hoćeš, hoćeš, to će biti duet mene i Ruža.' Hvala brate!", prisjeća se Ninčević i dodaje da je Thompson uvijek budan u to vrijeme i da je kraj njega gitara.

Omiljena pjesma?

Pitali smo koja mu je najdraža pjesma koju je napisao. "Ima jedna moja pjesma koja kaže - 'Pričaju o meni, ne znaju pa lažu, al' ostat će pjesme istinu da kažu. Od milijun žena, prijatelji moji, ja baš volim onu koja ne postoji.' Pa će mi vjerojatno biti ta koja još ne postoji, ako uvjerim sam sebe da išta mogu i da me ikako ide, i da ne razbijem nesretne gitare kad me ne ide. Kad me ne ide, razbijam gitare. Nisu one krive što ja ne znam", odgovara Ninčević.

Naša reporterka bila je uporna pa je još jednom pokušala izvući omiljenu pjesmu. "Pa ne znam, reći ću vam samo ovo - 'Oba oka sklopi dobri anđele.' Pa oni kažu - 'A meni noćas pašu stvari lagane', a meni je srce ovoliko'", zaključuje naš sugovornik.

