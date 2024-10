Nenad je spasio lane iz nabujale Krke: 'Uhvatio sam ga za uši i unijeli smo ga u brod'

Spašavanje malog laneta iz nabujale i hladne Krke prije nekoliko dana dirnulo je sve ljubitelje ovih elegantnih i plahih životinja, ali i pokazalo koliko su rasprostranjene u Dalmaciji gdje su nekada bile čista egzotika. Srne su se spustile južnije najprije potisnute ratom, a onda i čoporima vukova. Sada već i zaštitari prirode i lovci govore o njihovim stalnim populacijama po cijeloj Dalmaciji.

Kada su vidjeli da u Krki oko Visovca pliva lane, čuvari prirode iz Nacionalnog parka upomoć su pozvali i franjevce s obližnjeg otočića kako bi spasili iznemoglu životinju pobjeglu u vodu najvjerojatnije od pasa. "Mili, sve će biti dobro... Hajde, naći ćeš ti svoju mamu i sve će biti dobro. OK?", čuje se kako na snimci govori interpretator Nacionalnog parka Krka Nenad Tisaj.

"Jako daleko je otišlo od onoga dijela gdje je vjerojatno bilo s majkom. Jednostavno sam ga uhvatio u vodi, najzgodnije je bilo za uši da ga ne ozlijedim, unijeli smo ga u brod. Baš je bilo iznemoglo i trebalo mu je dosta vremena dok se oporavilo na Visovcu gdje smo ga ostavili", prepričava Tisaj i dodaje kako se lane na Visovcu ponovno preplašilo turista i ponovno pobjeglo glavom bez obzira natrag u vodu pa ga je on ponovno spašavao. Drugi put prestrašena je životinjica bila potpuno mirna u njegovim rukama.

Fratrima ovo nije prvi susret s ovom vrstom divljači koju je nekada bilo nezamislivo sresti u Dalmaciji. Fra Stojan Damjanović, ekonom Franjevačkog samostana Gospe od Milosti Visovac, to je jutro čuo lavež pasa i režanje na Mačkovcu, dijelu obale gdje su sada zapuštene fratarske štale. Nakon što se oporavio, pustili su ga na djelu obale s koje je krenuo u bijeg.

'Mogli bismo već govoriti o stabilnoj populaciji'

"Tamo je njegova mater i on poznaje teren, njegovo društvo i on će se tamo snaći. A da je kako je on planirao, lane, da ode na drugu stranu, onda bi tamo išao u novi teren i sigurno se ne bi snašao i ne bi preživio. Ovako sigurno znamo da je spašeno. Vidi se da je zdravo, u dobroj kondiciji, ugojeno", kaže fra Stojan, poznati ljubitelj životinja.

Nekada su ih viđali na sjevernim granicama Parka, a zadnjih godinu dana srne zaštitari prirode viđaju sve južnije. Jedan je srndać i preplivao rijeku iznad Skradinskog buka. "Mogli bismo već govoriti o nekakvoj stabilnoj populaciji. Dosadašnje brojke su bile oko 54 komada, ali je to sad sigurno veća brojka i mi ćemo ih i dalje pratiti, odnosno nastojat ćemo svim silama da im ovo bude jedan areal u kojem se ugodno osjećaju, u kojem će stalno obitavati", kaže stručna voditeljica NP Krka Gordana Goreta.

I zadarski lovci ih viđaju redovito i na području Poličnika, Posedarja, Ražanca i Benkovca, ali i na samom ulazu u Zadar. Njihova rasprostranjenost vezana je uz područja gdje rjeđe nailaze na predatore.

"Na području Zadarske i Šibensko-kninske županije krupni predator vuk postoji i ima ga u brojnosti koju imamo na terenu, tako da srna ima još jednu problematiku u gospodarenju što stradava od krupnog predatora, a dosta učestalo stradava i na prometnicama", pojašnjava Roko Pavić, tajnik Lovačkog saveza Zadarske županije i napominje kako je u ovo doba godine populacija srna zaštićena i lovostajem.

