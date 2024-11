Ravnoteža u plaćama za žene i muškarce tek za 70 godina? Stručnjaci upozoravaju na alarmantnu nejednakost

U kafiću u srcu Zagreba, Lorena i Karlo rade isti posao za istu plaću, a to smatraju apsurdnim – jer, kako kažu, "zašto bi netko bio bolje plaćen za isti rad?" U ovoj ugostiteljskoj ustanovi diskriminacija na temelju spola ne postoji, no statistika pokazuje da je to ipak iznimka, a ne pravilo.

Lorena, konobarica, smatra da bi u 21. stoljeću bilo neviđeno da žene i muškarci ne budu jednako plaćeni za isti posao: "Apsurdno je da se o ovoj temi još uvijek priča. Žene i muškarci trebaju biti isto plaćeni na istim poslovima", kaže Lorena. Njezin kolega Karlo slaže se: "Svi ovdje radimo isti posao za iste novce. Čudno mi je da bi netko trebao biti više plaćen za isti rad."

Nažalost, ovakvi primjeri jednakosti prava i plaća su rijetkost. Statistike su neumoljive – žene u prosjeku zarađuju 16 posto manje od muškaraca u Europi, a Hrvatska nije mnogo bolja.

Naime, za svaki euro koji zaradi muškarac, žena zaradi samo 87 centi. U prosjeku, muškarci u Hrvatskoj zarađuju gotovo 1300 eura mjesečno, dok žene zarađuju oko 1240 eura. I tako, žene, simbolično govoreći, do kraja godine rade za nula eura.

Ivica Krištić, vlasnik zagrebačkog kafića, objašnjava: "Svaki dan smo svjedoci raznih situacija gdje postoji diskriminacija, a mi se borimo protiv toga. Kod nas je sve po zasluzi, bez obzira na spol." Iako Krištić osigurava jednakost u svom poslovanju, veći problem ostaje na nacionalnoj razini.

Prema riječima Diane Kobas Dešković, voditeljice certifikacije jednakosti plaća u udruzi MODE1, razlike u plaćama često se temelje na subjektivnim pretpostavkama. Žene se nerijetko smatraju "rizičnijim" zaposlenicama zbog mogućnosti odlaska na roditeljski dopust, što dovodi do manjeg broja odgovornijih i bolje plaćenih pozicija.

No, nerazmjerno niže plaće nisu jedini problem. Žene se suočavaju i s nižim mirovinama, a promjene na tom polju dolaze tek postepeno. Od ove godine, majke prilikom odlaska u mirovinu dobivaju dodatnih 12 mjeseci staža po djetetu, ali iz Sindikata umirovljenika Hrvatske apeliraju da se ta mjera primijeni na sve majke, neovisno o tome kada su otišle u mirovinu.

Jasna A. Petrović, predsjednica Sindikata, poručuje: "To je diskriminatorno i, ako se ne ispravi, idemo prema Ustavnom sudu."

Nažalost, stručnjaci predviđaju da ćemo ravnotežu u plaćama i mirovinama između žena i muškaraca dostići tek za 70 godina. Do tada, primjer zagrebačkog kafića ostaje rijedak svijetli trenutak u borbi za ravnopravnost.

