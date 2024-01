Nema rješenja za poštare u Istri. Mjesecima ih nedostaje, a Istrani muku muče s pošiljkama koje kasne ili su čak i neisporučene. Najnoviji slučaj je u Banjolama gdje zbog neredovite poštanske usluge mještanka nije pravovremeno dobila obavijest o datumu dolaska na liječnički pregled u HZZO te da joj je zbog neodazivanja na termin poništena žalba za invaliditet.

I nije to jedini problem s kojim se Istrani moraju nositi, stižu i kamate na neisporučene račune, a iz pošte im stiže uvijek isti odgovor.

"Poštara izgleda da nema. Nama dolaze stranci, ljudi ne znaju, ili ne mogu naći, ili ih nema dovoljno. Uglavnom ne znamo koji je problem, samo znamo da ne dobivamo poštu i ne dobivamo ju na vrijeme", govori nam Puležanka Divna.

Upozorava da im zbog toga stižu kamate na račune, a kasne im pozivi liječnika na koje pacijenti ionako dugo čekaju, ovrhe, pozivi i rješenja sa suda zbog čega gube rok za žalbu.

Načelnik općine Medulin: Mještane molimo za strpljenje, nije do nas

Ima li rješenja lokalna samouprava u razgovoru s Ivanom Kiracom, načelnikom općine Medulin koja ima najviše problema s poštarima donosi RTL-ova reporterka Petra Fabian Kapov.

Što se zapravo događa, što je s pošiljkama i s poštom? Koliki je to problem?

"Odradili smo dva sastanka s upravom Hrvatske pošte. Obećano je da će se ta problematika riješiti. Svjesni smo i mi kao općina da je nedostatak radne snage na tržištu, ali i jako puno pošte koja se šalje. Apeliramo na mještane općine Medulin da imaju razumijevanja i da se pokušaju strpjeti još malo, a mi ćemo i dalje biti u komunikaciji s Poštom i pokušati problem riješiti. Ovo je problem Hrvatske pošte i problem u cijeloj državi, ali vjerujemo da će se naći neko rješenje".

Kad kažete mještanima da se pokušaju malo strpjeti, što to znači? Koliko se trebaju strpjeti i kako ćete riješiti ovaj problem? Imate li na vidiku nove poštare?

"Nije u ingerenciji općine raditi posao Pošte, ali svakako mi im stojimo na raspolaganju ako im treba pomoć kod pronalaska radne snage, svakako bismo to objavili i na mrežnim stranicama općine te razgovarali s mještanima ako postoje zainteresirani radnici koji bi se radili za to radno mjesto. Ali to je posao Pošte i oni moraju taj problem riješiti".

Kako komentirate ove zadnje slučajeve s liječničkim pregledima, ovrhama za sud?

"Ima raznih problema, sve se okreće prema digitalizaciji, ali ne smijemo zaboraviti našu stariju populaciju koja nije informatički pismena. Svi se i dalje oslanjaju na poštu, a ona bi trebala funkcionirati u cijeloj državi".