Mijenjaju se pragovi prolaznosti na maturi! Koliko će sada trebati za prolaz? Maturantica: 'Brine me...'

Stižu promjene na državnoj maturi, uvode se novi, ujednačeni pragovi prolaznosti na ispitima. Za dvojku iz matematike, trebat će se skupiti 25 posto točnih odgovora, a 30 posto za prolaz iz hrvatskog na državnoj maturi. Novost za sve maturante su ujednačeni i fiksni pragovi prolaznosti.

"Specifično za biologiju koja mi je bitna za fakultet koji želim upisati, prošle godine je petica bila 82 posto, a sada je 85 posto. Ne možemo znati da će težina ispita biti ista i zato me to malo brine", kaže Alba Štifanić, maturantica Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meni je to u redu jer mislim da neće utjecati na rezultate mature ni na upise, jer ti pragovi su dosta slični onima prijašnjih godina", smatra Maša Jokić, maturantica Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu.

Svi predmeti podijeljeni su u tri skupine, a umjesto devet, postojat će samo dva praga prolaznosti. To znači da će za ocjenu dovoljan iz prirodoslovno matematičkog područja maturant točno morati riješiti 25 posto ispita, a iz jezičnih i društvenih predmeta 30 posto. Za trojku iz svih predmeta točno će morati riješiti 50 posto testa, za četvorku 70, a za peticu 85 posto testa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Objektivno je i pravedno da za svaku ocjenu bude isti kriterij. Odličan je odličan - bilo to iz hrvatskog, etike, psihologije ili povijesti. Mi smo do sada pragove prolaznosti određivali prije objave privremenih rezultata, ovaj put ćemo to prvi put učiniti osam mjeseci prije ispita državne mature", objašnjava ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.

Bili su promjenjivi i ovisili su o tome koliko dobro su maturanti napisali ispit. Neki pragovi sada su viši, a neki niži. Ovako to izgleda kada je riječ o ispitu iz hrvatskog jezika: prošle školske godine za dvojku je trebalo riješiti 35 posto testa, a ove godine bit će dovoljno 30 posto. Za ocjenu odličan, umjesto 81, bit će potrebno 85 posto točnih odgovora. Iz Nacionalnog centra kažu - na ovaj način ne podilazi se maturantima.

"Posljednje četiri godine mi smo ostali dosljedni i nismo mijenjali pragove prolaznosti ni onda kada je postotak onih koji nisu položili bio visok, kao lani fiziku 46 posto učenika. Htjeli smo ustrajati na onome do čega smo došli danas“, poručio je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Vinko Filipović.

Ravnatelji smatraju, dobro je da učenici znaju što se od njih za koju ocjenu traži. S druge strane kažu, pragovi prolaznosti su i dalje su puno niži od onih u školama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Fuchs u RTL-u Danas o nacionalnim ispitima, maturi i problemu nasilja u zagrebačkoj školi