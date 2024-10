Nazire se pad kamatnih stopa. Evo koliko će mjesečne rate kredita biti manje!

Pad koji se dugo čekao - konačno bi bankama trebali manje plaćati. Već idući tjedan očekuje se kako će Europska središnja banka nastaviti sa snižavanjem kamatnih stopa, bit će to treće sniženje u ovoj godini nakon što su pet godina uzastopno rasle.

Ivan iz Zagreba zaziva da se to dogodi čim prije: "Kamatne stope su stvarno visoke i nadam se da će se spustiti što prije."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Štefica primjećuje da ljudi žive u nekretninama koje su naslijedili: "Odnosno nismo se uspjeli odvojiti od svojih starijih generacija."

Aleksandar, pak, ne vjeruje u priče i odmahuje: "Ništa od toga". No stvarnost je takva da su kamate u Hrvatskoj rasle sporije nego igdje drugdje u Europi, pa će sporije i padati...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić najavljuje: "Ono što možemo vidjeti već sada i što će se nastaviti da će kamatne stope na novoodobrene kredite padati, i već to vidimo da se događa." Kojom brzinom će se pad odvijati i do koje razine, ovisit će o inflaciji, ali i stanju u gospodarstvu. "Mislim da će one sada kontinuirano padati, to neće biti jedan skok – to će biti do kraja ove godine i iduće godine možemo očekivati pad tih kamatnih stopa", navodi guverner.

Pa bi i kupnja stana trebala biti povoljnija. Kreditna posrednica Ivona Mijatović Dautović komentira: "Kada pogledamo koja je bila tendencija rasta kamatnih stopa u ovoj godini, ona je bila oko 0,10 posto. Zato možemo očekivati da će u sljedećim periodima doći do smanjenja kamatnih stopa, da će one padati za 0,10 ili 0,15 posto."

Uzmemo li za primjer stambeni kredit od 160 tisuća eura s rokom otplate od 20 godina, ovo je okvirna računica koju nam je dala Ivona Mijatović Dautović: "Ako uzmemo kamatnu stopu od 4 posto, trenutno je rata kredita 970 eura, a ako bi se smanjile kamatne stope za 0,10 posto, to bi dovelo do 10-ak eura smanjenja na mjesečnoj rati.“

Mali pad neće biti od velike pomoći, jer brojni građani uopće ne mogu ni doći do tako visokih kredita. Ministar financija Marko Primorac komentirao je kamate pa rekao da su one uvijek previsoke za one koji pokušavaju riješiti stambeno pitanje. "Moramo svi zajedno ulagati napore i sa strane monetarne i fiskalne politike, ali i reguliranja bankarskog sustava da tu bude situacija što povoljnija za potrošače", kaže ministar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pad kamatnih stopa ne bi trebali osjetiti samo oni koji dižu stambene kredite. Promjena dolazi i za one koji štede, i u bankama drže gotovo 40 milijardi eura depozita.